MICM y CECCOM clausuran estaciones por vender combustibles fuera de norma

Bartolo García

Montecristi y Azua.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), ordenó el cierre de tres estaciones de expendio de combustibles tras comprobarse que comercializaban gasolina que no cumplía con los estándares mínimos de calidad establecidos por la normativa nacional.

Las estaciones intervenidas están ubicadas en el municipio de Padre Las Casas, provincia Azua, y en los municipios de Villa Vásquez y Las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi.

De acuerdo con los análisis de laboratorio realizados por técnicos de la Dirección de Supervisión y Control de Estaciones de Expendio del MICM, dos de las estaciones incumplían con el octanaje mínimo requerido para la gasolina premium y una no alcanzaba los niveles exigidos para la gasolina regular.

Como resultado de las investigaciones, las operaciones fueron paralizadas mediante las actas correspondientes, como parte de las acciones para garantizar la calidad de los combustibles y proteger a los consumidores.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, aseguró que las autoridades actuarán con firmeza frente a cualquier práctica que afecte la confianza ciudadana y el comercio lícito. “Seguiremos actuando con transparencia y apego a la ley para proteger a los consumidores”, expresó.

Las estaciones clausuradas corresponden a las empresas Bohechío, en Padre Las Casas; Grupo Empresarial Cabrera, en Villa Vásquez; y CORAYMAR, en Las Matas de Santa Cruz.

El MICM y el CECCOM reiteraron que mantienen un programa de supervisión continua en todo el país, mediante inspecciones periódicas orientadas a detectar y sancionar irregularidades en estaciones de combustibles y tanques de almacenamiento que operen al margen de la ley.