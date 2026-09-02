MICM posiciona a República Dominicana como plataforma estratégica para inversión y comercio en Las Américas

Bartolo García

MIAMI, EE. UU.– República Dominicana cuenta con las condiciones para consolidarse como una plataforma estratégica de producción, inversión y comercio en Las Américas, afirmó el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Peña, durante su participación en el 12.º Congreso Mundial de la Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC), celebrado en Miami bajo el lema “Asegurando el Comercio, Fortaleciendo la Confianza”.

Peña participó en representación del ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, y destacó que el posicionamiento del país se sustenta en instituciones modernas, innovación, productividad y seguridad para las inversiones. Asimismo, señaló que República Dominicana dispone de una infraestructura desarrollada y adaptada a las necesidades del encadenamiento productivo y la comercialización internacional de bienes y servicios.

El viceministro resaltó además la ubicación estratégica de República Dominicana como punto de conexión entre Europa, Norteamérica y América Latina, junto con factores como la estabilidad social, política y económica, la disponibilidad de talento humano y un marco legal e institucional orientado a facilitar la inversión extranjera y el desarrollo de nuevas actividades productivas.

Como muestra del desempeño económico, Peña informó que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó US$3,276.5 millones durante el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de US$233.4 millones, equivalente a un 7.7 %, en comparación con igual período del año anterior. A su juicio, estos resultados reflejan la confianza que continúa generando República Dominicana entre inversionistas internacionales.

En materia de comercio exterior, destacó que las exportaciones dominicanas alcanzaron la cifra récord de US$9,277 millones entre enero y julio de 2026, registrando un crecimiento interanual de 12.5 %. El funcionario vinculó estos resultados con iniciativas impulsadas por el Gobierno, entre ellas el Gabinete Presidencial para el Desarrollo de las Exportaciones, el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones y la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos.

Peña señaló también que el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes trabaja para fortalecer un entorno comercial basado en reglas, seguridad jurídica y competencia leal. Entre las iniciativas citó la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito y Competencia Desleal, así como las acciones relacionadas con el Consejo Interministerial de Propiedad Intelectual y la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual 2030, orientadas a crear mejores condiciones para producir, competir e invertir.

El 12.º Congreso Mundial BASC, que coincide con el 30.º aniversario de esa organización, reúne a autoridades gubernamentales, organismos aduaneros, expertos internacionales y representantes empresariales vinculados a las cadenas de suministro. La agenda incluye seguridad de carga, amenazas transnacionales, comercio ilícito, propiedad intelectual, inteligencia artificial, seguridad fronteriza y cooperación público-privada, con la participación de representantes de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y World BASC Organization.