MICM llama a cerrar el paso al alcohol adulterado y mantener en cero las muertes durante las festividades

Santo Domingo.- Ante el aumento de la actividad comercial y las celebraciones propias de la temporada festiva, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) hizo un llamado a la ciudadanía, a los comercios y a todos los actores de la cadena de distribución a cerrar el paso al alcohol adulterado, con el objetivo de mantener en cero las muertes asociadas a esta práctica ilegal, logro que la República Dominicana registra de manera sostenida desde el año 2021.

El MICM destacó que este resultado ha sido posible gracias a un trabajo firme y coordinado del Estado, pero subrayó que la participación activa de la población es clave, especialmente en estas fechas, para evitar que productos adulterados lleguen a los hogares y provoquen tragedias que pueden prevenirse.

“Como país hemos demostrado que es posible erradicar las muertes por alcohol adulterado. Mantener este registro en cero depende de que todos cerremos el paso al comercio ilícito, comprando de manera responsable y denunciando cualquier irregularidad”, indicó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor- Ito- Bisonó.

Intensificación de acciones y rol del CECCOM

Como parte de este esfuerzo, el MICM informó que el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), como brazo operativo clave en el combate al comercio ilícito, ha intensificado las acciones de inteligencia, inspección, decomiso e incineración de productos ilegales en todo el territorio nacional durante la temporada festiva.

Estas operaciones se desarrollan de manera articulada con las instituciones que integran la Mesa de Combate al Comercio Ilícito, coordinada con el MICM y tienen como objetivo impedir que personas y redes criminales continúen atentando contra la salud pública y la economía del país.

Cómo identificar una bebida adulterada

El Ministerio exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta al momento de comprar bebidas alcohólicas y a verificar cuidadosamente los envases antes de su consumo. Algunas señales de alerta incluyen: botellas rayadas, desgastadas o con apariencia reutilizada; tapas que no estén completamente selladas o con el precinto de seguridad roto o alterado; etiquetas mal colocadas, despegadas, rotas o con indicios de manipulación; cambios inusuales en el color

del líquido, presencia de partículas extrañas o sedimentos; olores o sabores distintos a los habituales de la marca.

Asimismo, recordó la importancia de comprobar que la estampilla fiscal del sistema de control esté presente y en buen estado, sin señales de alteración.

El MICM indicó que en el país existen herramientas tecnológicas de verificación, como la aplicación “Revísame” de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que permite a los consumidores escanear el código de la estampilla fiscal para confirmar la autenticidad y trazabilidad del producto, fortaleciendo así la capacidad de prevención desde el propio punto de venta.

De igual forma, alertó sobre la necesidad de desconfiar de precios extremadamente bajos. Cuando una bebida se comercializa muy por debajo del valor habitual del mercado, puede tratarse de un producto falsificado o adulterado, por lo que se recomienda no adquirirlo.

Ante cualquiera de estas señales, el MICM recomienda no adquirir ni consumir el producto y reportarlo de inmediato al correo [email protected]

Formación, prevención y régimen de consecuencias

El MICM recordó que, además de los operativos, se mantiene un programa continuo de formación y sensibilización dirigido a propietarios y empleados de comercios, para que puedan identificar bebidas adulteradas, rechazar proveedores irregulares y contribuir activamente a frenar el comercio ilícito.

Asimismo, reiteró que el país cuenta con un régimen de consecuencias activo y efectivo. A la fecha, se han registrado más de 50 sentencias condenatorias relacionadas con comercio ilícito, incluyendo casos de alcohol adulterado, con penas que alcanzan hasta 30 años de prisión.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes reiteró su compromiso de seguir actuando con firmeza y llamó a la ciudadanía a comprar solo en establecimientos formales, verificar los productos y denunciar, para que ninguna familia dominicana vuelva a perder a un ser querido por causa del alcohol adulterado.

Cerrar el paso al comercio ilícito es una responsabilidad compartida.