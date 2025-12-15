MICM fortalece capacidades institucionales en la lucha contra el comercio ilícito con capacitación técnica impartida por SICPA

Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) reafirmó su compromiso con el combate firme al comercio ilícito mediante la participación de su personal técnico en la capacitación impartida por la empresa suiza SICPA, dirigida también a inspectores de Pro Consumidor y de la Procuraduría General de la República. La jornada se orientó a fortalecer las capacidades operativas de las instituciones responsables de detectar, documentar e investigar irregularidades en el mercado de bebidas alcohólicas y cigarrillos.

El taller, titulado “Características de Seguridad de los Mecanismos de Control Fiscal para Bebidas Alcohólicas y Cigarrillos – Sistema TRÁFICO”, permitió actualizar conocimientos en seguridad fiscal, autenticación y verificación de estampillas que utiliza el sistema de control implementado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Como parte del entrenamiento, SICPA Dominicana donó al MICM, a Pro Consumidor y a la Procuraduría General de la República, linternas UV de inspección rápida, herramientas que facilitan la verificación precisa de estampillas fiscales y contribuyen a la prevención de productos falsificados o adulterados. Este sistema, basado en marcaje inteligente, integra elementos de seguridad visual y electrónica, incluyendo tintas especiales reactivas a la luz UV y códigos alfanuméricos únicos, verificables por el consumidor.

Esfuerzos articulados y resultados concretos

El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, destacó que esta capacitación se suma a las acciones sistemáticas que coordina el MICM para enfrentar el comercio ilícito en el país.

“La lucha contra el comercio ilícito es una prioridad nacional. Esta capacitación fortalece nuestras capacidades técnicas y complementa el trabajo operativo que desarrollamos junto a las instituciones de la Mesa de Combate al Comercio Ilícito. Continuaremos ejecutando acciones que protejan la salud, la economía y la competencia leal en el mercado dominicano”, afirmó Pérez Fermín.

El MICM recordó que estas acciones se integran a un esfuerzo más amplio de capacitación de dueños de negocios y actores del comercio formal, orientado a promover prácticas responsables, identificar señales de riesgo y frenar la circulación de productos ilegales que afectan la salud pública, los ingresos fiscales y la estabilidad empresarial.

Como parte de los logros recientes, el país registra cero muertes por alcohol adulterado desde 2021, ha sido reconocido como referente regional, y ha compartido sus experiencias con instituciones internacionales, incluyendo una invitación oficial del Senado de Brasil. Asimismo, la República Dominicana ocupa la posición 50 entre 158 países evaluados en el Illicit Trade Index 2025 del Economist Impact, ubicándose entre las naciones menos vulnerables al comercio ilícito.

Alianza público-privada por un mercado más seguro

La colaboración con SICPA forma parte del modelo de cooperación público-privada que impulsa el MICM para fortalecer los mecanismos de trazabilidad y control fiscal. Durante la actividad, los representantes de la multinacional indicaron que “desde SICPA reafirmamos nuestro compromiso de colaborar estratégicamente con el Estado dominicano, ofreciendo soluciones tecnológicas avanzadas que optimizan de manera eficaz el combate del comercio ilícito. Esta acción garantiza la protección integral del consumidor y mitiga la defraudación fiscal.”

El MICM reiteró que continuará ampliando acciones de formación, fiscalización y prevención para seguir consolidando a la República Dominicana como un país que defiende la legalidad y garantiza un mercado seguro y competitivo.