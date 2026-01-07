MICM deja implementado y auditado su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo ISO/IEC 27001

Santo Domingo.- El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), bajo la gestión del ministro Víctor -Ito- Bisonó, culminó la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información conforme a la norma internacional ISO/IEC 27001, dejando el sistema completamente operativo, auditado internamente y listo para iniciar el proceso formal de certificación.

Como resultado de esta gestión, el MICM ejecutó exitosamente la auditoría interna del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en octubre de 2025, obteniendo una recomendación favorable para avanzar hacia la auditoría de certificación, evidenciando un alto nivel de madurez institucional en materia de protección de la información y gestión de riesgos.

Al cierre de la gestión del ministro Bisonó, la documentación del sistema presenta un nivel de formalización del 94 %, reflejando un proceso sólido, estructurado y alineado con los requisitos de la norma ISO/IEC 27001. Asimismo, el MICM deja adjudicado el proceso de compra correspondiente a la auditoría de certificación, garantizando la continuidad técnica inmediata hacia la obtención del certificado.

Este hito se integra a una estrategia institucional más amplia de fortalecimiento de la gestión pública, en la cual el MICM ha consolidado un Sistema Integrado de Gestión respaldado por estándares internacionales, incluyendo ISO 9001 sobre Gestión de la Calidad; ISO 22301 de Continuidad del Negocio, ISO 37001 de Gestión Antisoborno, ISO 37301 sobre Cumplimiento Normativo e ISO 14001 sobre Gestión Ambiental.

La implementación de la ISO/IEC 27001 bajo la administración del ministro Ito Bisonó reafirma el compromiso del MICM con la seguridad de la información, la protección de los activos institucionales, la transparencia y la confianza ciudadana, dejando capacidades instaladas que fortalecen la institucionalidad más allá de los ciclos de gestión.

Estos avances son el resultado del trabajo técnico, planificado y coordinado de los equipos del MICM, y constituyen una base sólida para la sostenibilidad y mejora continua de los sistemas de gestión de la institución.