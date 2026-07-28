Michel Brukier asume la presidencia del Club de Leones de Sosúa para el período 2026-2027

Bartolo García

Sosúa.– El empresario y líder comunitario Michel Brukier fue juramentado como nuevo presidente del Club de Leones de Sosúa durante un acto celebrado en el salón de conferencias del Hotel Casa Marina, donde miembros de la organización, autoridades, empresarios e invitados especiales respaldaron el inicio de una nueva gestión.

La ceremonia marcó el comienzo del período leonístico 2026-2027, que se desarrollará bajo el lema “Manos que sirven, corazones que transforman”, una consigna que orientará las acciones de la entidad en favor de las comunidades más vulnerables del municipio.

Durante la actividad también fue presentada la nueva Junta Directiva, integrada por María Caterina Praticó, Debora Rossano, Louise Kublick, Davide Grassi, Anabel Castillo, Emma Givera, Sabrina Gutiérrez, Lynne Chester, Julissa Guzmán, Marie Claire Limoges y Leroy Emilliano Bartram, quienes acompañarán a Brukier en la dirección de la organización.

Los asistentes destacaron la trayectoria de Michel Brukier como empresario comprometido con el desarrollo de Sosúa, así como su constante participación en proyectos de impacto social, cualidades que, según señalaron, respaldan la confianza depositada en su liderazgo para dirigir una de las organizaciones de servicio más importantes del mundo.

Con esta nueva directiva, el Club de Leones de Sosúa reafirma su misión de servir a la comunidad mediante programas enfocados en salud, educación, asistencia social y desarrollo humano, fortaleciendo el trabajo voluntario y la cooperación con distintos sectores de la sociedad.

La nueva gestión también tiene como propósito ampliar el alcance de las iniciativas comunitarias, consolidar alianzas estratégicas y promover acciones que generen un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del municipio, manteniendo el espíritu de servicio que caracteriza al movimiento leonístico.

Bajo la presidencia de Michel Brukier, el Club de Leones de Sosúa inicia una nueva etapa con el compromiso de fortalecer el trabajo social, ampliar sus programas de apoyo comunitario y continuar impulsando proyectos que contribuyan al bienestar y al desarrollo integral de Sosúa.