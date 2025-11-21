México celebra a lo grande: Fátima Bosch conquista la corona de Miss Universo 2025

Bartolo García

La emoción envolvió al mundo de la belleza este sábado cuando la mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universo 2025, entregando a su nación la cuarta corona en la historia del prestigioso certamen.

Fatima Bosch of Mexico reacts as she is crowned Miss Universe 2025 during the 74th Miss Universe pageant in Bangkok, Thailand, November 21, 2025. REUTERS/Chalinee Thirasupa

La representante de México, originaria del estado de Tabasco, llegó a la gala final como una de las grandes favoritas y no decepcionó. Con un desempeño impecable, se posicionó como la nueva reina universal entre más de 120 candidatas.

#Mexico y #Tabasco desbordan de alegría y toman calles para festejar victoria de @fatimaboschfdz en el certamen de belleza #MissUniverse2025 ¡sí se pudo! pic.twitter.com/mmvhof1aaP — Soy Luisma (@LumaLpez1) November 21, 2025

La final, celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos hasta el último instante, especialmente cuando Bosch avanzó junto a la representante de Tailandia, el país anfitrión.

La nueva Miss Universo lució un impresionante vestido rojo cargado de simbolismo que, además de resaltar su elegancia, conectó con su mensaje sobre la fuerza y determinación de la mujer latina.

💥❤️Así retumbó el Centenario 27 de Febrero tras conocer que la tabasqueña #FátimaBosch es la nueva Miss Universe 2025 @bosch_fatima 🇲🇽😍✨#MissUniverse #MissUniverso#FatimaBosch pic.twitter.com/6Ty5QFM0HQ — Miss Universe Mexico 🇲🇽🌐 (@MissMexicoou) November 21, 2025

Con apenas 25 años, Bosch se convierte en la cuarta mexicana en obtener el máximo título de la belleza mundial, sumándose a los triunfos de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2017).

Desde su primera aparición en el escenario, la tabasqueña logró captar la atención del público al gritar con euforia: “¡Viva México!”, gesto que provocó una reacción masiva de alegría y orgullo.

Su seguridad fue clave en cada fase de la competencia. En la pasarela de traje de baño, destacó con un diseño blanco con detalles dorados que provocó aplausos y elogios de los presentes.

Los seguidores en Tabasco vibraron con su participación. Cientos de ciudadanos se reunieron en el Parque Centenario 27 de Febrero para ver en pantalla gigante el avance de su representante hacia el título.

¡Toda una fiesta!



Así celebran en Tabasco la victoria de #fatimabosch en el certamen de #MissUniverse 2025.



Vía Celeste Mezahttps://t.co/Q4ZpEwzkol pic.twitter.com/br4oNrRarT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2025

Durante la ronda de preguntas, Bosch impresionó por su elocuencia al destacar la importancia de abrazar la autenticidad, defendiendo que cada mujer debe sentirse libre y orgullosa de su historia y sus raíces.

La mexicana también se destacó por su trabajo social, centrado en promover oportunidades educativas para niñas y adolescentes en comunidades vulnerables de su país.

La organización Miss Universo elogió su presencia escénica, liderazgo y conexión con el público como elementos determinantes para su coronación.

Al ser anunciada como ganadora, Fátima Bosch se mostró visiblemente emocionada y agradeció a México por creer en ella y acompañarla en el camino hacia la corona.

El triunfo desató una ola de celebraciones en todo el país, especialmente en su estado natal, donde autoridades y ciudadanos expresaron orgullo por su victoria.

Con esta hazaña, México reafirma su posición como potencia en el mundo de los certámenes de belleza, celebrando la llegada de una nueva reina universal que promete dejar huella en la historia de Miss Universo.