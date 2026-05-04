Metros logran victoria histórica con canasto agónico ante Soles

Bartolo García

En un final de alto dramatismo, los Metros de Santiago vencieron 87-86 a los Soles del Este gracias a un canasto decisivo de Florent Thamba cuando restaban apenas 3.2 segundos de juego, en un partido celebrado en San Pedro de Macorís.

El conjunto santiaguero no solo consiguió una victoria cerrada, sino que alcanzó su triunfo número 200 en la Liga Nacional de Baloncesto, consolidándose como el equipo más ganador en la historia del torneo.

El momento clave llegó cuando los Soles dominaban 86-85 y parecía que tenían el control del encuentro. Sin embargo, en la última posesión, Thamba recibió el balón y encestó el tiro que cambió el marcador, desatando la celebración del equipo visitante.

El partido tuvo un desarrollo cambiante, con los Metros iniciando mejor, pero luego cediendo terreno ante los Soles, quienes lograron una ventaja de hasta 17 puntos tras un dominante segundo cuarto.

A pesar de la desventaja, los Metros reaccionaron en el tercer período con un impresionante ajuste ofensivo y defensivo, logrando empatar el encuentro y mantener vivas sus aspiraciones hasta el final.

El último cuarto fue una batalla intensa, marcada por constantes cambios de liderato y máxima tensión, hasta que el canasto de Thamba definió el partido en un cierre digno de una noche histórica para la franquicia santiaguera.