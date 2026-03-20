Metros de Santiago apuesta a presente y futuro con Gerónimo de la Rosa, Brayan Rosado y Jaden Raphael Peña en el Draft 2026

Metros de Santiago no improvisó en el Draft 2026 de la LNB. La franquicia escogió a Gerónimo de la Rosa en la primera ronda, a Brayan Rosado en la segunda y a Jaden Raphael Peña en la tercera, tres selecciones que reflejan una intención clara de fortalecer su plantilla con talento en el perímetro, presencia física en la zona frontal y piezas con proyección para la venidera temporada.

La principal apuesta de Metros fue Gerónimo de la Rosa, seleccionado en la primera ronda. El jugador, que se desempeña en la posición 2, mide 6’2” y tiene 25 años, perfilándose como una ficha para fortalecer el juego exterior del conjunto santiaguero. Su escogencia apunta a darle profundidad y dinamismo a la rotación de los guardias.

En la segunda ronda, Metros sumó a Brayan Rosado, un jugador de la posición 4, con estatura de 6’6” y 28 años de edad. Su perfil encaja como una pieza de fortaleza física, rebote y trabajo en la parte delantera, cualidades siempre valiosas en una plantilla que busca equilibrio en ambos lados de la cancha.

La tercera selección fue Jaden Raphael Peña, también jugador de la posición 4, con 6’7” de estatura y 24 años. Su llegada le añade longitud y proyección al juego interior de Metros, aportando otro recurso para la rotación de la línea frontal.

En conjunto, Metros de Santiago salió del Draft 2026 con una estructura bien definida: un jugador para el perímetro en Gerónimo de la Rosa y dos hombres de la zona frontal en Brayan Rosado y Jaden Raphael Peña. Sobre el papel, la franquicia apostó a combinar presente y futuro en tres rondas que pueden darle profundidad y balance a su plantel.