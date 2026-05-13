MESCyT realiza panel sobre Comunicación de Crisis y Resolución de Conflictos en PUCMM

Santo Domingo. – El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), en coordinación con la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), realizó el panel “Comunicación de Crisis y Resolución de Conflictos”, un espacio académico orientado al análisis del papel estratégico de la comunicación en escenarios de crisis, reputación institucional, liderazgo y transformación digital.

La actividad fue encabezada por el viceministro Administrativo y Financiero del MESCyT, Otto Vargas, quien destacó la importancia de la comunicación en la dinámica económica, social e institucional contemporánea, al tiempo que exhortó a los participantes a aprovechar estos espacios de formación para fortalecer sus competencias profesionales.

Durante su intervención, el funcionario señaló que la sociedad actual se desarrolla en un contexto marcado por la posverdad, la aceleración de los ciclos informativos y la creciente influencia de las plataformas digitales, factores que impactan de manera directa la toma de decisiones y la convivencia social.

“En este contexto, resulta indispensable que los profesionales permanezcan en constante evolución, adaptación y aprendizaje”, expresó Vargas.

Asimismo, indicó que muchos de los conflictos sociales e institucionales surgen de la resistencia a los cambios y de la complejidad de los intereses que convergen en la sociedad actual.

Además, la directora de la Escuela de Comunicación de la PUCMM, campus Santo Domingo, Ana Bélgica Güichardo, afirmó que el panel constituyó un espacio de intercambio académico y profesional entre expertos, estudiantes y docentes, enfocado en el fortalecimiento de competencias para la gestión de la incertidumbre y la resolución de conflictos.

De su lado, el director de Comunicaciones del MESCyT, Julián Sosa, destacó la necesidad de promover un pensamiento crítico, flexible, racional y estratégico para afrontar los desafíos del entorno contemporáneo. Señaló que investigar, analizar, planificar y actuar oportunamente son elementos esenciales para gestionar escenarios complejos y fortalecer la comunicación institucional.

“Las crisis suelen manifestarse inicialmente mediante pequeños síntomas. Frente a un panorama marcado por la incertidumbre, la sobreinformación y la desinformación, el principal antídoto continúa siendo una comunicación clara, precisa, ética y sustentada en la verificación”, sostuvo.

Este importante encuentro contó con la participación de destacados especialistas en el área de la comunicación y el manejo de crisis. Entre ellos, Andrés Merejo, quien abordó el tema desde una perspectiva académica y filosófica; Manuel Quiterio Cedeño, con un enfoque centrado en el periodismo y los medios de comunicación; Alexander Barrios, quien presentó una visión sobre reputación corporativa; y Luis José López Mena, con aportes desde la perspectiva institucional y empresarial.

Finalmente, el panel concluyó con la intervención de Yerenna Álvarez, quien compartió una visión estratégica e innovadora sustentada en experiencias internacionales. La moderación estuvo a cargo de la maestra y doctora en Educomunicación Helen Hasbún Samboy.