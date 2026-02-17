MESCyT apuesta por la internacionalización universitaria como motor del desarrollo nacional

Santo Domingo. – El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, recibió este lunes al rector de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO), Rubén Calderón Iglesias, quien impartió la conferencia magistral “La internacionalización del sistema universitario”, centrada en los desafíos y oportunidades que este proceso representa para República Dominicana.

Durante el encuentro, la viceministra de Relaciones Internacionales, Paula Disla, destacó los avances alcanzados en materia de internacionalización de las Instituciones de Educación Superior (IES), mediante el trabajo coordinado del Viceministerio de Relaciones Internacionales y de las direcciones de Acuerdos, Convenios y Movilidad Académica.

La funcionaria señaló que diversas universidades dominicanas implementan actualmente planes de internacionalización como parte de sus estrategias institucionales, iniciativas que —afirmó— contribuyen al fortalecimiento de capacidades, al intercambio de conocimientos y a la mejora de las prácticas académicas.

Asimismo, subrayó que el MESCyT ha promovido la integración de la internacionalización tanto en su gestión institucional como en los planes estratégicos de las universidades. Explicó que este proceso se ha desarrollado principalmente con recursos y capacidades internas del ministerio y de las propias instituciones de educación superior, lo que favorece un modelo con identidad nacional.

El encuentro contó con la participación de viceministros, directores del MESCyT, rectores de universidades del país y representantes de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y de la Universidad de La Romana (UNIROMANA), quienes valoraron la actividad como un espacio de reflexión sobre la cooperación académica internacional.

Impacto económico de la internacionalización

Durante su intervención, Calderón Iglesias compartió la experiencia de su institución en procesos de internacionalización, destacando la significativa presencia de estudiantes extranjeros tanto en programas de grado como de posgrado.

El académico abordó la educación superior como un sector con impacto económico, señalando que la internacionalización universitaria contribuye al fortalecimiento del capital humano, la empleabilidad y la productividad. Afirmó que la apertura académica internacional genera efectos positivos en el desarrollo profesional de los estudiantes y en la competitividad de los países.

Desde una perspectiva económica, explicó que la inversión en educación incide en la expansión del empleo, el incremento salarial y el crecimiento de la productividad, factores que —según indicó— impactan positivamente en el desarrollo económico y social.

Asimismo, sostuvo que la inversión educativa constituye una política económica de largo plazo, con efectos en el crecimiento del producto interno bruto, la reducción del desempleo y la mejora de los indicadores de desarrollo.

Ministro recibe al embajador de Japón para fortalecer relaciones bilaterales

En el marco de su agenda institucional, el ministro Santos Badía también recibió en su despacho la visita de cortesía del embajador de Japón en la República Dominicana, Osamu Hayakawa, con el propósito de continuar fortaleciendo las relaciones de cooperación bilateral entre ambas naciones.