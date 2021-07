El equipo angloalemán sale en defensa de su piloto, atacado desde múltiples ángulos tras su victoria de ayer en Silverstone

Tras el incidente entre Max Verstappen y Lewis Hamilton en el inicio de la carrera del domingo en Silvertone, el piloto británico no sólo recibió críticas por parte del holandés y Red Bull. Según desvela el equipo Mercedes a través de un comunicado, a Lewis también le llegaron ataques racistas a través de sus redes sociales.

“Durante y después del GP de Gran Bretaña de ayer, Lewis Hamilton fue sometido a múltiples casos de abusos racistas en las redes sociales después de la colisión en la carrera. La Fórmula 1, la FIA y Mercedes-AMG Petronas F1 Team condenamos este comportamiento de la manera más enérgica. Estas personas no tienen cabida en nuestro deporte e instamos a que los autores sean responsables de sus actos. La Fórmula 1, la FIA, los pilotos y los equipos están trabajando para construir un deporte más diverso e inclusivo, y estos inaceptables comportamientos de abuso online deben destacarse y eliminarse“, expone el equipo de Hamilton en el comunicado.

Opinion and rivalry are central to our sport. But there is absolutely no place for racism or discriminatory abuse



We will work to hold anyone promoting such views to account. We urge people to show respect and basic humanity; and to report any examples below those standards https://t.co/8DJVC1hOco — Formula 1 (@F1) July 19, 2021

Además, la propia Fórmula 1, además de en el comunicado, ha querido expresar en sus redes sociales su repulsa a dichos mensajes. “La opinión y la rivalidad son fundamentales para nuestro deporte. Pero no hay absolutamente ningún lugar para el racismo o el abuso discriminatorio. Trabajaremos para que cualquiera que promueva tales puntos de vista, rinda cuentas. Instamos a la gente a mostrar respeto y humanidad básica; y para denunciar cualquier ejemplo por debajo de estos estándares”, espeta la Fórmula 1.

Hamilton no se pronuncia

Today is a reminder of the dangers in this sport. I send my best wishes to Max who is an incredible competitor. I’m glad to hear he is ok. I will always race hard but always fairly. My team showed grit and perseverance out there. It’s a dream to win in front of my home crowd💜🇬🇧 pic.twitter.com/3S16uFYmDZ — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) July 18, 2021

El que no se ha pronunciado al respecto hasta el momento ha sido Hamilton. El último mensaje del británico está referido al incidente durante la carrera, pero no hace mención a dichos ataques racistas. “Lo de hoy es un recordatorio de los peligros de este deporte. Le envío mis mejores deseos a Max, que es un increíble competidor. Me alegra saber que está bien. Siempre lucharé duro pero de forma justa. Mi equipo mostró valentía y perseverancia. Es un sueño ganar frente a mi público local”.

Red Bull se une a la condena

Más tarde, Red Bull, equipo de Max Verstappen, quiso sumarse a las muestras de apoyo a Hamilton también mediante un comunicado en sus redes: “Podemos ser feroces rivales en pista, pero todos estamos unidos contra el racismo. Condenamos el abuso racista de cualquier tipo hacia nuestro equipo, nuestros competidores y nuestros seguidores. Como equipo, estamos disgustados y entristecidos por presenciar el abuso racista que Lewis sufrió ayer en las redes sociales después de la colisión con Max. Nunca hay excusa para ello, no hay lugar para ello en nuestro deporte y los responsables deben rendir cuentas”. Un mensaje al que Mercedes respondió: “Luchamos en la pista. Nos unimos fuera de la pista”. as.com