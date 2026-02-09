Menos inmigrantes están llegando a NY; mayor comunidad es dominicana

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Datos de la Oficina del Censo publicados la semana pasada establecen que tras un aumento de tres años, menos inmigrantes decidieron establecerse en el estado de NY durante el 2025.

La comunidad más grande en NY es la dominicana, estimada en un millón.

Los datos muestran que aproximadamente 96.000 inmigrantes se mudaron al estado en 2025, frente a los 290.637 de 2024.

Los expertos citaron las razones como el alto costo de vida y el estado como uno de los factores clave que disuade a los inmigrantes de mudarse aquí o de decidir no quedarse.

La disminución en el número de personas nacidas en el extranjero que se mudan a Estados Unidos se produjo en todo el país.

En 2023, los cruces por la frontera alcanzaron cifras récord, con 3,2 millones de personas registradas ese año.

Antes de la pandemia, entre 2015 y 2019, un promedio de 68,417 inmigrantes se mudaban al estado de NY anualmente.

Los economistas y expertos en inmigración dijeron que les preocupa el impacto que tendrá la salida de los inmigrantes del estado.

“NY no puede permitirse el lujo de perder inmigrantes de nuestras comunidades y de economía”, dijo Emily Eisner, economista del Fiscal Policy Institute, un grupo de expertos independiente y no partidista que investiga políticas económicas.

“La inmigración internacional en NY constituye un importante motor de su crecimiento económico. Sin una afluencia anual de inmigrantes, la población tiende a disminuir, lo que pone en peligro la base impositiva y la solidez económica del estado”.

“Aportan mano de obra esencial a la economía, como en la construcción, los servicios de alimentación, la atención médica, el cuidado infantil y el cuidado del hogar”, sostuvo Eisner.

“Sin una inmigración robusta al estado, los precios de estos bienes y servicios esenciales se dispararán y la economía se contraerá”, añadió.