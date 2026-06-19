Meloneras Golf by Lopesan celebra 20 años como referente del turismo de golf en Gran Canaria

● El campo diseñado por Ron Kirby conmemoró sus dos décadas de historia con un torneo que reunió a 88 jugadores, coronando a León Galante Milicua, Ernesto Balboa Vila y América Alonso Rivero como vencedores

● A lo largo de estos veinte años, el recorrido se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la isla, contribuyendo al posicionamiento de Gran Canaria como destino internacional de golf

● El recinto ha acogido competiciones de primer nivel, entre las que destaca el Gran Canaria Lopesan Open del DP World Tour celebrado en 2021

● Fotos

Meloneras, junio de 2026.- Meloneras Golf by Lopesan celebró su vigésimo aniversario con un torneo conmemorativo que reunió a 88 jugadores en una jornada que sirvió para poner en valor la trayectoria de uno de los campos de golf más emblemáticos de Canarias y su contribución al posicionamiento de Gran Canaria como destino internacional de golf.

Más que una competición, el evento se convirtió en un punto de encuentro para muchos de los jugadores que, a lo largo de estas dos décadas, han formado parte de la historia del campo. Tras cumplirse la efeméride oficial el pasado 6 de junio, la cita permitió rememorar este importante hito en un ambiente marcado por la emoción, los reencuentros y la pasión compartida por este deporte.

En el plano competitivo, León Galante Milicua se proclamó vencedor de la primera categoría masculina tras firmar una destacada actuación con 42 puntos. Ernesto Balboa Vila logró la victoria en la segunda categoría masculina, mientras que América Alonso Rivero se alzó con el triunfo en el cuadro femenino. Los resultados pusieron el broche de oro a una jornada que reflejó el arraigo y el prestigio alcanzados por Meloneras Golf by Lopesan a lo largo de estos veinte años.

Dos décadas impulsando el turismo de excelencia

Durante estas dos décadas, Meloneras Golf by Lopesan ha contribuido a reforzar la oferta turística de alto valor añadido de Gran Canaria, convirtiéndose en un elemento diferenciador para el destino y en un complemento estratégico para la planta hotelera de Meloneras.

El campo ha desempeñado un papel relevante en la transformación y consolidación de esta zona turística como uno de los enclaves vacacionales más exclusivos de Canarias, atrayendo a un perfil de visitante que busca combinar el descanso, la gastronomía y el ocio con la práctica del golf, en un entorno privilegiado junto al océano Atlántico.

Diseñado por el prestigioso arquitecto estadounidense Ron Kirby, el recorrido ocupa más de medio millón de metros cuadrados y presenta un exigente par 71 caracterizado por una atractiva combinación de paisajes. La primera parte del trazado discurre entre palmeras y vistas a las montañas, mientras que la segunda se aproxima a la costa, ofreciendo algunos de los hoyos más espectaculares del recorrido. Entre los hoyos 12 y 16, los jugadores disfrutan de impresionantes panorámicas sobre el Atlántico, en un entorno donde la precisión y la estrategia resultan determinantes.

Consagración internacional

La calidad de su diseño, la singularidad de su ubicación frente al mar y la constante apuesta por la excelencia en el servicio situaron rápidamente a Meloneras Golf by Lopesan entre los campos de referencia del panorama nacional e internacional.

En 2007, apenas un año después de su apertura, acogió el Campeonato de España de la Asociación de Profesionales de Golf, coronando a Jesús María Arruti y a la canaria Emma Cabrera Bello. Aquella experiencia marcó el inicio de una trayectoria que alcanzó uno de sus momentos más destacados en abril de 2021 con la celebración del Gran Canaria Lopesan Open del DP World Tour.

La competición reunió a 151 profesionales de la élite mundial y permitió disfrutar del talento de jugadores como Rafa Cabrera Bello, Óscar Sánchez Jubindo, Carl Suneson e Iñaki Urriza Fuentes. El torneo concluyó con la victoria del sudafricano Garrick Higgo, que firmó una extraordinaria tarjeta de 25 golpes bajo par.

Mirando al futuro

Veinte años después de su apertura, Meloneras Golf by Lopesan afronta una nueva etapa manteniendo su compromiso con la excelencia, la innovación y la promoción de Gran Canaria como uno de los destinos de golf más atractivos de Europa.

El campo continúa siendo un activo estratégico para el desarrollo turístico de la isla y un referente para miles de jugadores nacionales e internacionales que cada año eligen Gran Canaria para disfrutar de una experiencia deportiva y vacacional de primer nivel.

Con este aniversario, Lopesan Hotel Group reafirma su apuesta por seguir impulsando productos turísticos capaces de generar valor añadido para el destino, fortaleciendo el posicionamiento de Gran Canaria en los mercados internacionales y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector turístico insular.