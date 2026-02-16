Mellizos del Sur logran su segunda victoria al vencer a Eduardos del Batey en la segunda ronda del XXX Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata

Puerto Plata; Los campeones actuales, Mellizos del Sur, consiguieron su segunda victoria de la segunda ronda tras imponerse 85 por 78 sobre los Eduardos del Batey, colocando su récord en 2-3 en el inicio de esta segunda fase del XXX Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata, “La Cuna del Baloncesto”, dedicado al Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y en opción a la Copa Dirección General de Aduanas.

El conjunto dirigido por Julio César Javier “Ayata” mostró mayor ejecución en los momentos decisivos del partido, logrando capitalizar los errores del rival. Los Mellizos dominaron ampliamente los puntos tras pérdidas con ventaja de 22-12, mientras que los Eduardos del Batey se impusieron en los puntos desde la banca 23-5.

Desarrollo del partido

El encuentro inició con ventaja para los Eduardos del Batey, quienes cerraron el primer cuarto arriba 19-15. Al descanso, el marcador se mantenía cerrado con ligera ventaja para los Eduardos 37-36.

En el tercer período, los Eduardos continuaron al frente 59-54, pero un sólido último cuarto permitió a los Mellizos del Sur tomar el control definitivo del partido y asegurar la victoria.

Por los Mellizos del Sur, Carlos Carela y Jeffrey Heredia encabezaron la ofensiva con 22 puntos cada uno. Carela añadió 7 asistencias y 5 rebotes, mientras que Heredia capturó 7 rebotes. Kelvin Furcal registró un doble-doble con 15 puntos y 12 rebotes, además de 3 asistencias, y Nomar Peralta aportó 13 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

Por los Eduardos del Batey, el refuerzo debutante Kelvin Mateo lideró con 23 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Carlos Díaz agregó 13 puntos y 7 rebotes, mientras que JeanCarlos Severino terminó con 11 puntos y 3 rebotes.

Próxima jornada

El XXX Torneo de Baloncesto Superior de Puerto Plata continuará este miércoles 18 a partir de las 6:30 de la tarde, cuando los Mellizos del Sur (2-3) enfrenten a Sosúa Sharks (4-0). En el cierre de la jornada, Cotorras del Gustavo (3-1) se medirán ante Eduardos del Batey (1-4).