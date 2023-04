Medios: El caso penal contra Trump lo hace “más fuerte”

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El expresidente estadounidense habría conseguido el apoyo de al menos 37 legisladores republicanos en la Cámara de Representantes

Tanto partidarios como adversarios políticos del expresidente estadounidense Donald Trump creen que el caso penal contra él no mermará sus posibilidades políticas e incluso podría impulsar su campaña para regresar a la Casa Blanca, informa New York Post.

“La persecución política lanzada por Alvin Bragg [fiscal del caso] va a hacer más fuerte al presidente Trump”, afirmó al periódico el excongresista republicano y candidato a gobernador de Nueva York Lee Zeldin. También señaló que algunos votantes “ya están planteando importantes preocupaciones sobre esta acusación” y hablan de “persecución política”.

Por su parte, el consultor político demócrata Jon Reinish expresó que el caso penal “volverá a consolidar la base a su alrededor, reorientando el centro de gravedad de nuevo hacia Trump, no tanto como un candidato, sino como algo más grande que eso: una causa”. “Nadie es tan hábil jugando con el sentimiento de agravio y persecución”, subrayó.

“A corto plazo, hay un efecto de movilización, hay un efecto de recaudación de fondos, que Trump va a aprovechar al máximo”, indicó David Kochel, estratega del Partido Republicano, a Fox News.

Mientras, Axios reportó que el exmandatario ha conseguido el apoyo de al menos 37 legisladores republicanos en la Cámara de Representantes, lo que podría ayudarle en la campaña presidencial y en un posible juicio. Las personas al tanto del asunto indicaron que Ronny Jackson, de Texas, y Elise Stefanik, de Nueva York, incluso han estado llamando en las últimas semanas a sus colegas de la Cámara en nombre de Trump, pidiendo apoyos.

Asimismo, una encuesta realizada por YouGov y Yahoo News refleja que, después de la decisión del gran jurado de Manhattan, Trump alcanzó mayor ventaja sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis, su probable rival en las primarias del Partido Republicano de 2024. Así, el 52 % de los republicanos o independientes de tendencia republicana dijeron que apoyarían a Trump, mientras que solo el 21 % de los votantes apoyarían a DeSantis.

En comparación, en la anterior encuesta realizada a mediados de marzo, Trump tenía una aprobación del 44 %, respecto al 28 % de su rival.

“Arma vergonzosa” del sistema judicial

El gran jurado de Manhattan votó este jueves a favor de acusar formalmente al exmandatario por su papel en el pago a cambio de siliencio a la actriz porno Stormy Daniels. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, declaró que los procuradores están trabajando para organizar la entrega de Trump a la Oficina del Fiscal.

En las primeras 24 horas posteriores a la decisión judicial, Trump logró recaudar más de cuatro millones de dólares. El comunicado publicado en la página web del político señala que esta “increíble” ola de donaciones demuestra que el pueblo estadounidense considera la acusación contra el expresidente como un “arma vergonzosa” del sistema judicial por parte de un fiscal financiado por el inversor de origen húngaro George Soros.

La decisión marca la primera vez que se acusa a un expresidente en un asunto penal. La acusación o condena no impediría legalmente que el político republicano se postule nuevamente a la presidencia, ya que no tener antecedentes penales no se encuentra entre los criterios que establece la Constitución estadounidense para determinar quién es elegible para ser presidente.