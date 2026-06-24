Corte Suprema amplía facultades migratorias de EE.UU. sobre residentes con ‘green card’

Bartolo García

Washington, EE.UU. – La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del Gobierno del presidente Donald Trump, otorgando mayor discreción a las autoridades migratorias para detener e iniciar procesos de deportación contra ciertos residentes permanentes con “green card” que regresen al país después de viajar al extranjero.

La decisión, respaldada por seis de los nueve magistrados del máximo tribunal, surge a raíz del caso del ciudadano chino Muk Choi Lau, quien fue colocado bajo libertad condicional migratoria (“parole”) tras regresar a Estados Unidos debido a una condena por falsificación de marcas registradas, lo que permitió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iniciar un procedimiento de deportación.

El residente permanente alegó que las autoridades excedieron sus facultades al aplicar esa medida, argumentando que el proceso utilizado para iniciar su expulsión del país no estaba justificado. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó ese planteamiento y respaldó la actuación de los funcionarios migratorios.

La decisión podría impactar a más de nueve millones de residentes permanentes elegibles para obtener la ciudadanía estadounidense, ya que fortalece la capacidad de los agentes de inmigración para evaluar la admisibilidad de quienes poseen antecedentes penales al momento de su reingreso al país.

Especialistas en leyes migratorias advirtieron que delitos como falsificación de marcas registradas u otras condenas con penas superiores a un año pueden activar de inmediato los mecanismos de inadmisibilidad, exponiendo a los residentes permanentes a procedimientos de deportación al regresar de un viaje internacional.

El nuevo criterio judicial también faculta a los oficiales de inmigración para negar el ingreso, bajo su discreción, a residentes con “green card” que tengan historial delictivo, obligándolos a comparecer ante una corte de inmigración para definir su situación migratoria y la permanencia en Estados Unidos.

Ante este panorama, expertos recomendaron a los residentes permanentes revisar cuidadosamente su historial legal y consultar con abogados especializados antes de viajar fuera de Estados Unidos, debido al endurecimiento de los controles migratorios y al mayor alcance que tendrán las autoridades para aplicar las normas de inadmisibilidad.