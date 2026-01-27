Banco Popular
Close Menu
Nacionales

Medio Ambiente moderniza la permisología y multiplica por diez las autorizaciones ambientales

De 658 permisos en 2019 a más de 6,500 en 2025, un cambio estructural que impulsa desarrollo con responsabilidad
No hay comentarios3 Mins Read
Medio Ambiente moderniza la permisologia

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales alcanzó un hito histórico en la gestión de autorizaciones ambientales al pasar de 658 permisos emitidos en 2019 a más de 6,500 en 2025, reflejando una transformación profunda y sostenida de la permisología ambiental en la República Dominicana.

Este resultado sin precedentes es fruto de una gestión técnica y orientada a la modernización, encabezada por el ministro Paíno Henríquez, en coherencia con las directrices del presidente Luis Abinader, que ha priorizado la eficiencia, la transparencia y la planificación institucional.

Henríquez afirmó que los avances logrados reflejan una administración enfocada en elevar estándares y fortalecer la confianza pública, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico con responsabilidad ambiental y protección efectiva de los recursos naturales.

El ministro subrayó que, por mandato del Poder Ejecutivo, todas las obras del sector público están obligadas a contar con su correspondiente autorización ambiental, garantizando infraestructuras sostenibles y en armonía con el entorno.

El crecimiento exponencial en la emisión de permisos confirma que el concepto de “Medio Ambiente Inteligente” es hoy una realidad operativa, con procesos más ágiles y controles más robustos.

Entre los factores clave del cambio se encuentran la implementación de un nuevo reglamento de permisología, una reingeniería integral de procesos y la adopción de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM), apoyados en inteligencia artificial y robótica.

A ello se suma la digitalización de 25 servicios, lo que ha permitido reducir tiempos de respuesta, mejorar el control institucional y elevar la trazabilidad de cada trámite.

Como resultado directo de estas innovaciones, el volumen de autorizaciones pasó de 658 en 2019 a más de 6,500 en 2025, evidenciando un crecimiento histórico y sostenido en la capacidad de gestión del Ministerio.

Las autoridades explicaron que el aumento registrado entre 2019 y 2023 también incluye autorizaciones de Categoría D y otros permisos que anteriormente no estaban debidamente integrados al sistema nacional.

En 2019, gran parte de las autorizaciones no estaban digitalizadas y su tramitación se realizaba de forma descentralizada desde oficinas provinciales, lo que limitaba el control, el seguimiento y la trazabilidad desde la sede central.

Para 2025, en contraste, la gestión se ejecuta de manera centralizada, digital y plenamente trazable, permitiendo un monitoreo efectivo desde la sede del Ministerio y elevando los estándares de transparencia y sostenibilidad.

Este nuevo modelo ha facilitado una inversión proyectada superior a los USD 21 mil millones, abarcando 13 sectores económicos activos, 32 provincias y más de 4,076 trámites gestionados, con impacto nacional.

Las transformaciones han fortalecido la planificación territorial, promovido la sostenibilidad y consolidado la confianza de inversionistas y ciudadanía en las instituciones públicas.

La permisología ambiental se consolida así como un pilar del desarrollo sostenible, al regular, prevenir y mitigar impactos ambientales derivados de proyectos y actividades productivas.

Con estos resultados, el Ministerio de Medio Ambiente reafirma su compromiso con una permisología ágil, técnica y responsable, que genere empleo, inversión y crecimiento, sin comprometer la protección de los recursos naturales ni el futuro de las próximas generaciones.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply