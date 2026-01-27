Medio Ambiente moderniza la permisología y multiplica por diez las autorizaciones ambientales

Bartolo García

Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales alcanzó un hito histórico en la gestión de autorizaciones ambientales al pasar de 658 permisos emitidos en 2019 a más de 6,500 en 2025, reflejando una transformación profunda y sostenida de la permisología ambiental en la República Dominicana.

Este resultado sin precedentes es fruto de una gestión técnica y orientada a la modernización, encabezada por el ministro Paíno Henríquez, en coherencia con las directrices del presidente Luis Abinader, que ha priorizado la eficiencia, la transparencia y la planificación institucional.

Henríquez afirmó que los avances logrados reflejan una administración enfocada en elevar estándares y fortalecer la confianza pública, al tiempo que se impulsa el desarrollo económico con responsabilidad ambiental y protección efectiva de los recursos naturales.

El ministro subrayó que, por mandato del Poder Ejecutivo, todas las obras del sector público están obligadas a contar con su correspondiente autorización ambiental, garantizando infraestructuras sostenibles y en armonía con el entorno.

El crecimiento exponencial en la emisión de permisos confirma que el concepto de “Medio Ambiente Inteligente” es hoy una realidad operativa, con procesos más ágiles y controles más robustos.

Entre los factores clave del cambio se encuentran la implementación de un nuevo reglamento de permisología, una reingeniería integral de procesos y la adopción de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM), apoyados en inteligencia artificial y robótica.

A ello se suma la digitalización de 25 servicios, lo que ha permitido reducir tiempos de respuesta, mejorar el control institucional y elevar la trazabilidad de cada trámite.

Como resultado directo de estas innovaciones, el volumen de autorizaciones pasó de 658 en 2019 a más de 6,500 en 2025, evidenciando un crecimiento histórico y sostenido en la capacidad de gestión del Ministerio.

Las autoridades explicaron que el aumento registrado entre 2019 y 2023 también incluye autorizaciones de Categoría D y otros permisos que anteriormente no estaban debidamente integrados al sistema nacional.

En 2019, gran parte de las autorizaciones no estaban digitalizadas y su tramitación se realizaba de forma descentralizada desde oficinas provinciales, lo que limitaba el control, el seguimiento y la trazabilidad desde la sede central.

Para 2025, en contraste, la gestión se ejecuta de manera centralizada, digital y plenamente trazable, permitiendo un monitoreo efectivo desde la sede del Ministerio y elevando los estándares de transparencia y sostenibilidad.

Este nuevo modelo ha facilitado una inversión proyectada superior a los USD 21 mil millones, abarcando 13 sectores económicos activos, 32 provincias y más de 4,076 trámites gestionados, con impacto nacional.

Las transformaciones han fortalecido la planificación territorial, promovido la sostenibilidad y consolidado la confianza de inversionistas y ciudadanía en las instituciones públicas.

La permisología ambiental se consolida así como un pilar del desarrollo sostenible, al regular, prevenir y mitigar impactos ambientales derivados de proyectos y actividades productivas.

Con estos resultados, el Ministerio de Medio Ambiente reafirma su compromiso con una permisología ágil, técnica y responsable, que genere empleo, inversión y crecimiento, sin comprometer la protección de los recursos naturales ni el futuro de las próximas generaciones.