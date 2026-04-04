Medio Ambiente intensifica vigilancia de vedas marinas en Semana Santa 2026

Bartolo García

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las vedas de especies marinas vigentes durante la Semana Santa, con el objetivo de proteger la biodiversidad del país.

La institución recordó que, debido al aumento de visitantes en playas, ríos y zonas costeras, está prohibida la captura, comercialización y consumo de especies protegidas en todo el territorio nacional.

Entre las especies en veda se encuentran peces como el pez loro, el pez cirujano o doctor, el jabón, el butú, la cotorra, así como los peces ángeles y mariposas, todos fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos.

También se encuentran protegidos los pepinos de mar, cuya extracción afecta gravemente los fondos marinos y la salud de los arrecifes.

En el caso de los crustáceos, se mantiene la veda de langostas y distintos tipos de cangrejos, incluyendo el cangrejo zumbá o pelú, moro, paloma de cueva y cangrejito rojo, desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de cada año.

Asimismo, las tortugas marinas como la verde, carey, caguamo y tinglar están bajo una veda especial de largo plazo para garantizar su reproducción y supervivencia.

El Ministerio también recordó que especies como tiburones, rayas, manatíes y corales están protegidas de manera permanente por las normativas ambientales vigentes.

De igual forma, se mantiene la prohibición del uso de compresores de buceo para la pesca diurna, así como la captura nocturna de especies acuáticas.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones conforme a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El ministro Paíno Henríquez reiteró el compromiso institucional con la preservación de los ecosistemas marinos.

Finalmente, el Ministerio exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y puso a disposición la Línea Verde y canales digitales para denunciar cualquier actividad irregular durante el asueto.