Médico dominicano Óscar Polanco recibe distinción internacional en congreso mundial de estética en Perú

Bartolo García

Lima, Perú.– El destacado especialista dominicano en cirugía y medicina estética, doctor Óscar Polanco, representó al país con gran éxito en el Primer Congreso Mundial de Cirugía Estética, Medicina Estética y Homología, celebrado los días 9 y 10 de noviembre en Lima, Perú.

El evento reunió a profesionales, especialistas y estudiantes de diversas nacionalidades, convirtiéndose en un espacio de actualización médica y fortalecimiento académico en las áreas estéticas más demandadas en la región.

Durante su participación, el Dr. Polanco fue reconocido por su trayectoria y por su aporte al desarrollo de técnicas estéticas seguras y modernas, mostrando un manejo sobresaliente en los temas científicos expuestos ante el plenario.

Uno de los momentos más importantes del congreso fue su designación como representante de la República Dominicana ante la Universidad ALAMECE (Academia Latinoamericana de Cirugía y Medicina Estética), institución con sede central en Brasil y presencia en varios países de Latinoamérica.

Este nombramiento resalta su liderazgo dentro del gremio estético y reafirma la confianza depositada en él para fortalecer la formación médica dominicana en colaboración con centros académicos de prestigio internacional.

La Universidad ALAMECE resaltó que el compromiso humano y la preparación constante del Dr. Polanco han sido las cualidades que lo consolidan como un referente en la medicina estética dominicana.

Asimismo, destacaron que su incorporación como delegado nacional será clave para abrir nuevas oportunidades académicas y promover intercambios profesionales que eleven los estándares de la práctica estética en el país.

El Dr. Polanco forma parte del cuerpo internacional de profesores de ALAMECE, donde ha compartido su experiencia y conocimientos con estudiantes de toda la región.

Al referirse al congreso, las autoridades académicas expresaron que este encuentro marcó el inicio de una nueva etapa de integración latinoamericana en la medicina estética, centrada en la innovación, la seguridad del paciente y el acceso a conocimientos actualizados.

Señalaron además que la experiencia formativa de estos dos días dejó resultados muy positivos y motivó a los participantes a continuar en el camino del aprendizaje continuo.

El especialista dominicano agradeció la distinción recibida y reiteró su compromiso de seguir impulsando la educación médica desde una perspectiva ética, responsable y centrada en el bienestar del paciente.

Polanco consideró que este reconocimiento no solo es personal, sino también un logro para la medicina estética de la República Dominicana, posicionando al país dentro del mapa académico internacional.

El evento concluyó con una ceremonia donde se reafirmó el objetivo de crear alianzas académicas permanentes en toda la región, para fomentar la actualización profesional y la investigación científica aplicada al sector estético.