Mayra Delgado brilla como anfitriona en la Gala del Desfile Dominicano en New Jersey

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La actual Miss Mundo Dominicana 2025, Mayra Delgado, se convirtió en la gran protagonista de la Gala del Desfile Estatal Dominicano en New Jersey 2025, donde fungió como presentadora oficial en una velada cargada de elegancia, cultura y orgullo patrio.

El evento, celebrado en el majestuoso salón The Venetian, reunió a cientos de invitados que aplaudieron con entusiasmo cada intervención de la reina de belleza, quien además se desempeña como corresponsal del noticiero de Univisión Nueva York.

En sus palabras de apertura, Delgado expresó la emoción que le produjo ser anfitriona de esta celebración tan significativa para la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.

“Tener la oportunidad de ser anfitriona de la gala del Desfile Estatal Dominicano en New Jersey es simplemente indescriptible. Esta noche no solo me visto de elegancia, sino también de orgullo, porque ser parte de un evento que enaltece nuestras raíces y celebra el aporte invaluable de la diáspora dominicana es un honor que llevaré siempre en el corazón”, manifestó visiblemente emocionada.

La joven resaltó que cada momento vivido durante la gala le recordó lo lejos que pueden llegar los dominicanos cuando representan con amor y entrega a su tierra natal, aun estando fuera de su país.

La actividad fue descrita como una antesala vibrante al Gran Desfile Estatal Dominicano en New Jersey 2025, que se celebrará este domingo 7 de septiembre y que promete llenar de música, cultura y alegría las calles de la ciudad.

El desfile es considerado una de las manifestaciones más importantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos, donde se entrelazan tradición, identidad y unidad comunitaria.

Durante la gala, Delgado mostró no solo su elegancia, sino también su capacidad de comunicación, logrando conectar con los presentes y manteniendo la energía de un evento que resaltó la dominicanidad en cada detalle.

La participación de figuras comunitarias, empresarios, líderes sociales y artistas convirtió la noche en una celebración integral del talento y el esfuerzo de los dominicanos en el extranjero.

La coronación de Mayra Delgado como Miss Mundo Dominicana 2025 le ha abierto múltiples puertas, y su rol en esta gala la consolida como embajadora cultural del país en escenarios internacionales.

Su presencia también envió un mensaje de motivación a las jóvenes dominicanas, demostrando que la belleza y el talento pueden ser herramientas de transformación social y de representación digna.

El Gran Desfile del domingo se perfila como una fiesta multitudinaria donde carrozas, comparsas y grupos artísticos llevarán la esencia dominicana a miles de espectadores.

Con esta participación, Delgado deja claro que su reinado trasciende los certámenes de belleza, convirtiéndose en una voz de unidad, orgullo e identidad nacional para toda la diáspora.

La Gala del Desfile Estatal Dominicano en New Jersey no solo celebró la cultura dominicana, sino que también confirmó a Mayra Delgado como un símbolo del presente y del futuro de la mujer dominicana en el mundo.

#eljacaguero #MissMundoDominicana #MayraDelgado #NewJersey #DesfileDominicano