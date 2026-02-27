Más de un millón de dominicanos ingresaron al sistema financiero en 2025, afirma Abinader

Banreservas facilitó el acceso al crédito formal a 110,000 personas por primera vez durante el último año

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó durante su discurso de rendición de cuentas que más de un millón de dominicanos se incorporaron al sistema financiero en 2025 a través de programas impulsados por el Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas).

El mandatario destacó que esta cifra consolida a la entidad financiera estatal como el principal motor de inclusión financiera del país, ampliando las oportunidades económicas para miles de ciudadanos.

Abinader precisó que, además, unas 110,000 personas accedieron por primera vez al crédito formal durante el último año, lo que representa un avance significativo en la integración de nuevos actores a la economía formal.

El jefe de Estado subrayó que este desempeño permitió que Banreservas encabezara el Ranking de Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, posicionándose como la institución más inclusiva del sistema bancario nacional.

En el ámbito financiero, señaló que la entidad, presidida por Leonardo Aguilera, cerró el año 2025 con utilidades de RD$25 mil millones y activos que alcanzaron RD$1.28 billones.

El presidente enmarcó estos resultados dentro del fortalecimiento general del sistema financiero dominicano, cuyos activos totales se situaron en RD$4.15 billones, equivalentes al 56.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, indicó que el sistema registró un crecimiento interanual de 7.9 % y mantuvo un índice de solvencia cercano al 17 %, muy por encima del mínimo requerido por la normativa vigente.

Abinader resaltó que estos indicadores reflejan la solidez patrimonial del sistema bancario y la estabilidad financiera del país.

El mandatario enfatizó que la expansión de la bancarización no solo representa acceso a cuentas financieras, sino también inclusión económica real para sectores tradicionalmente excluidos.

En ese sentido, explicó que el acceso al crédito formal permite a los ciudadanos emprender, ampliar negocios, invertir en vivienda y mejorar su calidad de vida.

Finalmente, sostuvo que la inclusión financiera es una herramienta clave para dinamizar el consumo, fortalecer el tejido productivo y contribuir a la reducción sostenida de la pobreza en la República Dominicana.