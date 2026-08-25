Más de mil dominicanos en NY asistieron a la clausura de los Juegos Juan Pablo Duarte 2026

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_j2-TzQ7iFY

Por Ramón Mercedes

NUEVA YOR.- Con la asistencia de más de mil dominicanos fueron clausurados este domingo los Juegos Juan Pablo Duarte 2026 en esta ciudad, iniciativa impulsada por el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC).

El evento fue presidido por el empresario y deportista Roberto Rojas, quien afirmó: “Los juegos fueron un éxito, porque este año coincidieron muchos eventos nacionales e internacionales que dificultaron su organización, pero logramos el objetivo de que todo saliera bien”, expresó.

Agregó que el próximo año se trabajará en nuevos escenarios para que todos los dirigentes y atletas, sin importar organización o línea, se sumen a estos Juegos.

Por su parte, la gloria del deporte dominicano y exbaloncestista José Vargas (Grillo), al hablar en representación del cónsul dominicano Jesús “Chu” Vásquez, señaló: “Estos Juegos representaron un desafío sin igual; después de un Mundial de Fútbol y de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En tan poco tiempo, fui testigo del enorme esfuerzo que implicó organizar esta competencia y llevarla a buen puerto. Cuando uno entiende el alma y la esencia del dominicano, sabe que ante la adversidad luchamos y nos unimos. Roberto, muchas gracias”.

También intervinieron la directdel Hospital Lincoln, Criina Contreras, quien valoró el éxito de los juegos y el esfuerzo de las autoridades dominicanas. Además, Evaristo Madrigal, presidente de la Unión Deportiva de Nueva York.

Tambien, el viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, en representación del ministro Kelvin Cruz. Vargas destacó el valor de estos Juegos como herramienta de integración. “Estos Juegos demuestran que la diáspora está viva y que el deporte es la mejor herramienta para unir a nuestra gente.

Desde el Gobierno del presidente Luis Abinader seguiremos respaldando iniciativas que fortalezcan los vínculos entre los dominicanos en el exterior y su país”, afirmó.

Los Juegos Juan Pablo Duarte New York 2026 fueron concebidos para promover la actividad física, la sana convivencia, el talento deportivo y la integración de la comunidad dominicana en Estados Unidos, reafirmando el compromiso del Ministerio de Deportes con la diáspora.

Más de dos mil atletas compitieron en 22 disciplinas, representando a Manhattan, El Bronx, Brooklyn y Queens, además de delegaciones invitadas de Nueva Jersey y Connecticut.

La delegación de Manhattan se coronó campeona; El Bronx ocupó el segundo lugar y Brooklyn finalizó tercero. Manhattan se impuso en siete disciplinas: boliche, lucha olímpica, baloncesto, softbol masculino, tenis de mesa (categoría élite), dominó y ajedrez.

El Bronx logró el subcampeonato al imponerse en seis disciplinas: vitilla, rigoball, softbol molinete femenino, tenis de mesa (categoría B), taekwondo y billar. El acto de clausura y premiación se celebró en el auditorio del Lincoln Hospital, en El Bronx. Gabriel Balcácer dirigió la maestría de ceremonia.