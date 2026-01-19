Más de cien mujeres participan en “Tarde de pintura de sombreros: Los tesoros del tiempo” en Santiago

Santiago, República Dominicana,– La Mesa Redonda Panamericana de Santiago celebró recientemente una actividad llena de creatividad, arte y compañerismo con la participación de más de cien mujeres de distintos sectores de la sociedad.

La actividad, titulada “Tarde de pintura de sombreros: Los tesoros del tiempo”, tuvo como objetivo principal promover el arte, vincular a la sociedad a través de la belleza y exaltar los valores esenciales para la convivencia, la paz y la alegría.

Mary Cruz, presidenta de la Mesa Redonda Panamericana de Santiago, encabezó la actividad y se dirigió a las participantes desde el micrófono, destacando la importancia de estos encuentros para fortalecer los lazos comunitarios y fomentar la expresión artística.

“Con esta actividad, la Mesa Redonda Panamericana de Santiago refuerza la misión de crear espacios de encuentro, creatividad y solidaridad entre mujeres, contribuyendo así al desarrollo cultural y social de la comunidad”, indicó Cruz.

Asimismo, agradeció a Soraya Medina, maestra artesana y pintora, quien dirigió la actividad y compartió su talento y experiencia con todas las asistentes.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de brindis, rifas y la presentación de la talentosa cantante Fátima Franco, que deleitó al público con su exquisita interpretación.