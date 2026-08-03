Más de 7,500 personas han muerto por violencia armada en EE. UU. durante 2026

Al menos 7,527 personas han fallecido y 14,058 han resultado heridas por impactos de bala en Estados Unidos durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con estadísticas del Archivo de Violencia Armada (Gun Violence Archive – GVA), organización que monitorea los incidentes relacionados con armas de fuego en todo el país.

El reporte indica que entre las víctimas figuran 635 menores de edad fallecidos y 1,774 heridos, varios de ellos en estado crítico. Asimismo, las cifras incluyen 25 agentes policiales muertos por armas de fuego y 182 oficiales lesionados durante distintos hechos violentos.

Los datos fueron recopilados por el Archivo de Violencia Armada, entidad con sede en Washington D. C., que documenta diariamente los casos de violencia armada ocurridos en Estados Unidos mediante información proporcionada por autoridades, medios de comunicación y otras fuentes oficiales.

El informe aclara que estas estadísticas no incluyen las muertes por suicidio con armas de fuego, una de las principales causas de fallecimiento relacionadas con el uso de armas en el país. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), cada año se registran entre 48,800 y 49,500 suicidios en territorio estadounidense.

De acuerdo con el reporte Vital Statistics Rapid Release de los CDC, en 2025 se estimaron 48,789 muertes por suicidio, mientras que en 2024 se contabilizaron 48,824 y en 2023 unas 49,300, manteniéndose una tendencia elevada en los últimos años.

Las estadísticas históricas de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio (AFSP) muestran que las muertes por suicidio son aproximadamente cuatro veces más frecuentes en hombres que en mujeres, reflejando un desafío persistente para las autoridades y organizaciones dedicadas a la prevención de la violencia y la salud mental en Estados Unidos.

Con información de Ramón Mercedes