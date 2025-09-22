Más de 40 instituciones se unen en la playa Güibia para promover correcto manejo de residuos y cultura de reciclaje

Santo Domingo. – Más de 40 instituciones del sector público, privado, académico y de la sociedad civil se unieron este sábado en la playa Güibia para la jornada de limpieza de playas Mares Circulares, en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, que se conmemora cada tercer sábado de septiembre.

La iniciativa forma parte de una jornada de limpieza simultánea en todo el Caribe, organizada por Coca-Cola Caribejunto a sus socios embotelladores, con el propósito de unir fuerzas “por el país que queremos” y contribuir con la protección de los ecosistemas marinos.

“Este 2025 celebramos 80 años de Coca-Cola en República Dominicana, y la mejor manera de conmemorarlo es trabajando juntos por la sostenibilidad. Cada institución y cada voluntario que dijo presente hoy es parte de un mismo propósito: construir el país que queremos, un país más limpio y consciente”, expresó Paz Cereijo, gerente general de la Compañía Coca-Cola en República Dominicana.

En República Dominicana, la jornada fue liderada por el Sistema Coca-Cola, compuesto por la Compañía Coca-Cola y su socio embotellador Bepensa Dominicana, que desde hace 19 años impulsa estas actividades como parte de su programa Aliados por el Reciclaje, junto a instituciones aliadas como NUVI, Recolectiva, Ecored, Scrapmen Recycling Group, Pure Eco Polymers, Grupo Ramos, entre otras.

La actividad contó con la participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, representado por su ministro Paino Henríquez, junto a los viceministros José Ramón Reyes, de Recursos Costeros y Marinos, y Ana Pimentel, de Cambio Climático y Sostenibilidad, quienes ofrecieron mensajes especiales durante el acto.

“Exhortamos a la ciudadanía a disponer de los residuos de manera adecuada, en un lugar seguro, para que nuestras playas y recursos forestales sean menos afectados”, señaló el viceministro José Ramón Reyes.

De su lado, la viceministra Ana Pimentel afirmó: “Agradecemos a cada aliado que se sumó hoy, incluso bajo la lluvia, porque esta jornada demuestra el poder de las alianzas público–privadas y comunitarias. Solo trabajando juntos podemos avanzar en la protección de nuestros recursos naturales”.

Asimismo, la jornada recibió el respaldo de otras instituciones aliadas como el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM); el Ministerio de Administración Pública (MAP); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES); universidades; fundaciones ambientales; asociaciones empresariales; cadenas hoteleras; y organizaciones comunitarias, entre otras. Esta diversidad de aliados demostró, una vez más, que la unión es clave para avanzar hacia un futuro más sostenible.

Mientras que Alejandro Herrera, director general de Bepensa Dominicana, destacó que el compromiso de la empresa va más allá de poner sus productos en la mesa de los dominicanos: “También está el impacto positivo cuando devolvemos cada envase al lugar correcto, asi cuidando al medioambiente. Por esta razón, estas jornadas son tan relevantes, porque nos recuerdan que cada granito de arena cuenta, y que, juntos, podemos lograr grandes transformaciones”.

Durante la limpieza, los residuos recolectados fueron entregados a CILPEN, garantizando un manejo adecuado y un impacto positivo en el medioambiente.

Los organizadores coincidieron en que lo más valioso no es solo la cantidad de residuos recogidos en un día, sino la conciencia que este tipo de actividades genera en la ciudadanía, pues cada voluntario se convierte en un multiplicador de prácticas sostenibles en su hogar, comunidad y entorno laboral.