Más de 20 personas trans intentan quitarse la vida de forma colectiva al ingerir limpiador de pisos en la India

India– Unas 24 personas transgénero intentaron quitarse la vida el pasado miércoles en la ciudad de Indore, tras ingerir limpiador de pisos, según informó el diario Hindustan Times. El suceso se produjo luego de una fuerte discusión que reflejó las tensiones crecientes entre dos grupos dentro de la comunidad trans local.

Las autoridades acudieron a una vivienda en la zona de Nandlalpura, tras recibir el aviso de un altercado. En el lugar se les informó que varias personas habían consumido una sustancia desconocida.

De inmediato, los servicios de emergencia trasladaron a los afectados a un hospital cercano, donde permanecen fuera de peligro.

Aunque el motivo del intento colectivo de suicidio no ha sido esclarecido, se presume que fue una reacción desesperada ante la falta de acción de las autoridades frente a agresiones y hostigamientos sufridos por miembros de la comunidad. De acuerdo con los reportes, el conflicto habría surgido por rivalidades internas entre líderes transgénero.

Según The Times of India, una mujer trans presentó una denuncia en una comisaría, alegando que ella y sus seguidoras eran víctimas de acoso y amenazas constantes desde hace varios meses, situación que habría detonado los recientes hechos.

El incidente también se relaciona con la presunta violación de una persona trans por parte de dos hombres que se hicieron pasar por periodistas. Aunque el ataque ocurrió hace tres meses, la víctima reiteró la denuncia esta semana.

Mientras los 24 afectados eran atendidos, otros miembros de la comunidad acudieron al hospital exigiendo justicia contra los agresores. Algunos incluso intentaron inmolarse rociándose con queroseno, pero la policía logró intervenir a tiempo.

Las autoridades confirmaron la detención de los presuntos violadores y abrieron una investigación para esclarecer los hechos. Paralelamente, se examina el conflicto interno que divide a la comunidad trans por temas de liderazgo, control territorial y recursos económicos.

Un oficial declaró que la situación responde a una disputa prolongada, con acusaciones cruzadas de acoso y extorsión, las cuales han generado numerosas denuncias en distintas comisarías de Indore.