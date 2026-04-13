Más de 11 mil ciudadanos atendidos en inicio del proceso de nueva cédula

Bartolo García

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral informó que durante las primeras 12 horas de la etapa de ejecución plena del cambio de cédula, fueron asistidas un total de 11,106 personas en distintos centros habilitados a nivel nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, se personalizaron 9,129 nuevas tarjetas de identidad, mientras que a otras 1,977 personas se les capturaron los datos biométricos y personales para la posterior entrega del documento.

En el marco de esta jornada, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, encabezó la apertura formal del proceso en el Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís, coincidiendo con el 103 aniversario de la institución.

Durante su intervención, Jáquez Liranzo exhortó a la ciudadanía a acudir a renovar su cédula de acuerdo con el mes de su nacimiento, como parte del cronograma establecido para organizar el proceso.

La JCE indicó que en las primeras horas se registraron algunas ralentizaciones en el servicio, debido a la entrada simultánea en funcionamiento de más de 180 centros y la implementación total del sistema, situaciones que fueron corregidas progresivamente.

El titular del organismo explicó que este proceso se extenderá hasta marzo de 2027, brindando el tiempo suficiente para que todos los ciudadanos puedan renovar su documento de identidad.

Asimismo, reiteró que cada centro de cedulación cuenta con un límite diario de atención, por lo que los ciudadanos deberán gestionar sus turnos y, en caso de no ser atendidos, podrán acudir a otros centros con disponibilidad.

Finalmente, la JCE aseguró que continuará dando seguimiento al proceso a nivel nacional e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para garantizar una participación ordenada y eficiente.