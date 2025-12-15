Más de 100 vuelos cancelados en Nueva Delhi por la baja visibilidad causada por la contaminación

Nueva Delhi volvió a amanecer este lunes envuelta en una espesa nube tóxica que redujo drásticamente la visibilidad y provocó la cancelación de más de cien vuelos en el principal aeropuerto del país, en uno de los episodios de contaminación más graves del año, según cifras oficiales.

“El aeropuerto está operando bajo condiciones CAT III debido a la intensa niebla, lo que puede ocasionar retrasos y cancelaciones”, informó la terminal aérea de Nueva Delhi a través de su cuenta en X.

El sistema de aterrizaje en Categoría III se utiliza cuando la visibilidad es extremadamente baja, una situación habitual durante los meses de mayor contaminación en la capital india.

Datos de plataformas de monitoreo ambiental y del Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB) señalan que la ciudad registró durante el fin de semana los peores niveles de calidad del aire del año, con un Índice de Calidad del Aire (AQI) en rango “severo”, entre 430 y 500 puntos, y picos que alcanzaron 721 en algunas estaciones durante la madrugada.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) alertó sobre niebla de moderada a densa, con visibilidad reducida a entre 200 y 50 metros, e incluso por debajo de esos valores en zonas puntuales.

Aerolíneas como IndiGo y Air India reportaron decenas de vuelos cancelados y más de 300 retrasos, citando razones de seguridad. De acuerdo con Flightradar24, el aeropuerto operó con el nivel máximo de interrupciones durante las primeras horas del día.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades mantienen activa la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), la más estricta, que incluye la suspensión de obras, restricciones a los vehículos más contaminantes y la promoción del teletrabajo y la educación híbrida.

En este escenario, la concentración de partículas PM2.5 consideradas altamente peligrosas por su capacidad de ingresar al torrente sanguíneo supera este lunes en más de 30 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).