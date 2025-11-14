Martha Heredia se reinventa y conquista el merengue con su nuevo sencillo “Aprendí”

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, R.D. – La versátil cantante dominicana Martha Heredia vuelve a dar de qué hablar con el lanzamiento de su más reciente sencillo “Aprendí”, una propuesta refrescante con la que la artista apuesta de lleno al merengue y se conecta con la alegría y el movimiento característico del ritmo nacional.

El tema llega con una producción moderna, con fusiones sonoras vibrantes y arreglos innovadores que respetan la esencia tradicional del género, manteniendo la fiesta y el sabor que lo han convertido en Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Aprendí” es autoría de Miriam Cruz García, mientras que la producción musical estuvo a cargo del reconocido maestro Maglioni Molina, quien imprime su sello de calidad en cada acorde.

Heredia, quien conquistó al país con su imponente voz en el mundo de las baladas, asegura que este nuevo lanzamiento es parte de una evolución artística natural y una apertura a nuevos públicos.

“Jamás dejaré de ser baladista, eso está en mi ADN musical. Pero soy artista, y eso significa tener la libertad de explorar y crear. Entrar al merengue es un sueño que hoy estoy viviendo”, afirmó.

Durante su declaración, expresó también su admiración por las grandes exponentes femeninas del merengue, como Milly Quezada, a quien considera su mayor inspiración en esta etapa profesional: “Milly es un ejemplo de fuerza, excelencia y orgullo dominicano. Seguir ese legado es un honor para mí”.

Con este nuevo sencillo, Martha reafirma su pasión por la música que identifica a la República Dominicana en el mundo, destacando la importancia de mantener el merengue vivo en las nuevas generaciones.

La artista aseguró sentirse muy entusiasmada con la aceptación que anticipa tendrá la canción:

“Desde que escuché la letra, supe que sería un éxito. Todos los elementos están ahí: sentimiento, energía, baile… Maglioni ha logrado una obra magnífica, y estoy disfrutando cada segundo”.

Heredia entiende que su propuesta llega en un momento ideal para seguir posicionándose dentro del gusto popular, conectando con diversos públicos que han visto su crecimiento y resiliencia artística.

El lanzamiento de “Aprendí” también forma parte de una estrategia de proyección personal y profesional que contempla presentaciones, promoción en medios y presencia activa en plataformas digitales.

Con este paso en su carrera, Martha continúa rompiendo esquemas y demostrando su determinación para superar desafíos, siempre enfocada en la evolución de su música y en la conexión emocional con su audiencia.

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de una campaña audiovisual que invita al público a bailar y disfrutar con la energía que lo representa.

“Soy feliz con este nuevo capítulo y espero que la gente lo reciba con tanto amor como yo lo hago con mi música”, enfatizó.

Con “Aprendí”, Martha Heredia confirma su lugar entre las voces dominicanas más potentes y versátiles del momento, fortaleciendo la nueva ola femenina del merengue y proyectando su talento hacia nuevos escenarios.

#eljacaguero #MarthaHeredia #MerengueRD #Aprendí #MúsicaDominicana #SantiagoRD