Marsh McLennan nombra a Vivian Acra en Centroamérica y Caribe

República Dominicana, – Marsh McLennan (NYSE: MMC), la firma líder mundial en servicios profesionales en las áreas de riesgo, personas y estrategia, anunció hoy el nombramiento de Vivian Acra como nueva CEO de Marsh McLennan para Centroamérica y El Caribe, con efecto 1 de enero 2026. Vivian reportará a Carlos A. Rivera, CEO de Marsh McLennan LAC. Vivian sucede así a Juan Pablo Salazar, quien asumirá una posición consultiva dentro de la organización.

Vivian, basada en República Dominicana y actual CEO Marsh McLennan del país desde hace 2 años, cuenta con una destacada trayectoria de más de 20 años de experiencia en consultoría de gestión de riesgos y seguros para grandes empresas y multinacionales, desempeñando diversas posiciones de liderazgo dentro de la compañía, así como contribuyendo a un sector asegurador más robusto desde su rol de pasada presidente y miembro de la Directiva de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros.

Su amplio conocimiento del mercado, su capacidad estratégica, su liderazgo efectivo y enfoque en resultados serán fundamentales para lograr la expansión de nuestro portafolio con una estrategia regional de colaboración entre los cuatro negocios de la firma: Marsh, Mercer, Guy Carpenter y Oliver Wyman, entregando a las organizaciones todo el poder de nuestra perspectiva en riesgos, personas y estrategia, en línea con el crecimiento de sus negocios.

En relación con este nombramiento, Carlos A. Rivera aseguró: “Vivian posee un profundo conocimiento de los retos a los que se enfrentan las empresas en Centroamérica y el Caribe. Su excelente relación con los mercados de riesgos y seguros, y su liderazgo en Marsh McLennan serán claves para brindar a nuestros clientes la confianza necesaria para crecer y prosperar de forma sostenible, manejar la incertidumbre, y encontrar oportunidades dentro del actual escenario de volatilidad y transformación”.

Me siento profundamente honrada por esta oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y entusiasmada de liderar países tan dinámicos y estratégicos para nuestra región LAC. Me apasiona trabajar junto a líderes excepcionales para construir un futuro de crecimiento, fomentar una cultura de talento donde cada persona pueda ser su mejor versión y entregar resultados de excelencia, siempre con nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos” apuntó Vivian Acra.

Juan Pablo Salazar, seguirá basado en Bogota, Colombia apoyando al negocio donde ha desarrollado una exitosa carrera desde 38 años en el mercado de riesgos y seguros, y 30 de liderazgo en Marsh McLennan Colombia. “Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento por su compromiso y lealtad con nuestra organización, además de destacar sus contribuciones en el tema de mayor interés para él; el desarrollo humano y profesional de todos los colegas de Marsh McLennan” concluyó Rivera.