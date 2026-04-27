Accidente en carretera Maimón-Puerto Plata deja heridos a miembros de avanzada presidencial

Puerto Plata.– El Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) informó que la mañana de este domingo se registró un accidente de tránsito en el tramo carretero Maimón–Puerto Plata, mientras personal de la avanzada presidencial se trasladaba hacia una actividad oficial programada en esa provincia.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió a las 8:56 de la mañana y estuvieron involucrados dos vehículos: una unidad oficial asignada a la escolta presidencial y un vehículo civil que transitaba por la zona.

Como consecuencia del accidente, dos miembros de la escolta presidencial y un ciudadano civil resultaron con diversos traumas, por lo que recibieron asistencia inmediata en el lugar antes de ser trasladados a los centros de salud más cercanos.

Las autoridades indicaron que los afectados están recibiendo las atenciones médicas correspondientes, mientras se evalúa su condición de salud y se realizan los procedimientos de rigor tras el incidente.

El CUSEP precisó que el presidente de la República, Luis Abinader, no se encontraba desplazándose en esa caravana al momento del accidente, por lo que no estuvo involucrado en la situación ocurrida en la vía.

La institución reiteró que se mantienen dando seguimiento al caso y ofreció la información para aclarar lo sucedido, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias en que se produjo el accidente.