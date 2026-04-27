Abinader entrega liceo en Copeyito y pone fin a 14 años de espera educativa

Bartolo García

Copeyito, Río San Juan.– El presidente Luis Abinader dejó inaugurado el nuevo Liceo Copeyito, una obra esperada por más de 14 años por esta comunidad de la provincia María Trinidad Sánchez y que beneficiará directamente a más de 280 estudiantes del nivel medio.

Con esta entrega, los alumnos, docentes y personal administrativo contarán con espacios adecuados para el aprendizaje, fortaleciendo así la calidad educativa y garantizando mejores condiciones para el desarrollo académico de los jóvenes de la zona.

El nuevo liceo está equipado con seis aulas, laboratorio de informática, laboratorio de ciencias, sala de enfermería, salón de profesores, cancha mixta y otras áreas complementarias que refuerzan el sistema educativo público nacional en esta comunidad de Río San Juan.

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, explicó que esta obra fue concluida mediante el Plan “Aulas 24/7-365”, impulsado por el Ministerio de Educación para rescatar proyectos abandonados y acelerar la construcción de centros escolares en comunidades con alta demanda educativa.

Durante el acto, el párroco Ramón Andrés Hernández valoró positivamente la gestión del presidente Abinader, destacando que el Gobierno ha trabajado en favor del bien común y del desarrollo del país, especialmente en sectores esenciales como la educación.

De manera simultánea, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, inauguró en representación del mandatario la Escuela Primaria Raquel de la Rosa Faña, ubicada en la comunidad El Edén, también en Río San Juan, una obra igualmente esperada durante 14 años.

Este plantel, iniciado en 2012 y concluido también a través del Plan “Aulas 24/7-365”, impactará a más de 400 estudiantes y contó con una inversión de RD$96,349,342, incluyendo 17 aulas, biblioteca, cancha deportiva, plaza cívica y salón multiusos.

De Camps afirmó que la entrega de esta escuela representa una apuesta por el futuro de la niñez dominicana, al brindar un espacio donde se construyen sueños, vocaciones y proyectos de vida. En nombre de los estudiantes, Lismary Martínez Caraballo, alumna de cuarto grado, agradeció la obra y destacó que esta inversión garantiza el derecho a una educación digna para toda la comunidad.