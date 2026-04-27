Feria Regional del Libro del Cibao cierra con más de 100 mil visitantes y ventas millonarias

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó la clausura del evento, que dejó ventas superiores a los RD$10 millones y quedó establecido como una cita cultural anual en Santiago

Bartolo García

Santiago, RD.– La primera edición de la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 concluyó con un rotundo éxito tras recibir más de 100 mil visitantes y generar ventas superiores a los RD$10 millones, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes celebrados en la región Norte del país.

El acto de clausura fue encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien destacó que esta feria refleja el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader con el fortalecimiento de la educación, la lectura y la cultura en el Cibao y en toda la República Dominicana.

Durante la semana de actividades, Peña participó activamente en la programación con la apertura oficial del maratón de lectura, la conferencia magistral “Leer en medio del ruido” y un recorrido por los distintos pabellones, reafirmando el respaldo de la Vicepresidencia a esta iniciativa desde su concepción.

Por su parte, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, valoró el alcance de la feria y aseguró que su impacto la convierte en una plataforma de integración regional y fortalecimiento del ecosistema cultural, destacando que Santiago se consolida como un importante referente cultural del país.

La feria estuvo dedicada a Ulises Francisco Espaillat, en conmemoración del 150 aniversario de su gobierno, y reunió a representantes de las 14 provincias del Cibao en una propuesta orientada a promover el libro, la identidad cultural y las industrias creativas.

Durante su desarrollo, el presidente Luis Abinader recorrió los espacios feriales, compartió con estudiantes y participantes, y anunció que la actividad quedará instituida como un evento anual, debido a su impacto positivo y la gran acogida del público.

El evento se celebró del 20 al 26 de abril con una estructura de 11 pabellones temáticos que incluyeron librerías, editoriales, cómics, artesanías, gastronomía, identidad y ciudadanía, además de espacios culturales como el Centro León, el Ateneo Amantes de la Luz y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

Con unas 250 actividades entre presentaciones de libros, talleres, paneles, recitales, exhibiciones y espectáculos artísticos, la feria superó las expectativas iniciales y cerró con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez, poniendo el broche final a una histórica primera edición.