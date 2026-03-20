Marineros de Puerto Plata fortalecen su estructura: seleccionan al talentoso Luis Morel y tres prospectos más en el Draft LNB

SANTO DOMINGO, RD. – Con la visión puesta en el campeonato y el firme compromiso de potenciar el talento joven, los Marineros de Puerto Plata anunciaron con entusiasmo la selección del versátil jugador Luis Morel como su principal apuesta en el Draft de Novatos 2026 de la Superliga LNB, que se celebró este jueves en el Hard Rock Café de esta ciudad.

Morel, quien ha demostrado una capacidad atlética excepcional en la cancha, fue seleccionado como el 4ta escogencia de la primera ronda. El delantero de 6´5´´ ha tenido una trayectoria en Venezuela (Tachira) y en los torneos superiores de Santiago de los Caballeros, La Romana y en el Clásico Boyón Domínguez, encabeza un grupo de cuatro nuevas incorporaciones que buscan inyectar energía y profundidad a la rotación del equipo de la “Novia del Atlántico”.

“Estamos sumamente satisfechos con los resultados de este Draft. Luis Morel es un jugador que puede impactar el juego en ambos lados de la cancha, y junto a los otros tres jóvenes seleccionados, estamos construyendo el futuro competitivo de nuestra franquicia”, expresó el presidente de Marineros, Hugo Jose Gonzalez.

Sangre nueva para el Barco

Además de la llegada de Morel, los Marineros sumaron a su plantilla a tres talentos adicionales, seleccionados estratégicamente para cubrir necesidades puntuales en el esquema táctico:

Theodore Wolfe: Tercer pick de 2da ronda. Delantero de 6´5´´ egresado de Great Bay Community College segunda división, donde promedió doble-doble en puntos 25.0 y rebotes 12.2 y reforzó recientemente en la A-League de Armenia.

Reggie Hudson: Séptimo pick de la 2da ronda. Armador de 6´1´´ que promedio 12.0 puntos, 4.6 rebotes, 3.3 asistencias y 1.8 recuperaciones en su último año en el college en Lincoln (PA) Lions. Fue parte del club Huellas del Siglo en el pasado TBS del Distrito Nacional 2025.

Justin Sarita: Prometedor alero de 6´5´´. Ha presentado buenas credenciales con el equipo de Navegantes de Puerto Plata en la LND.

Rumbo a la Pretemporada

Con estas nuevas piezas, el cuerpo técnico de los Marineros se prepara para dar inicio a los entrenamientos de pretemporada en los próximos días. La integración de estos novatos se suma a la base de jugadores veteranos, creando un equilibrio que la directiva considera clave para aspirar a los primeros puestos de la tabla.

La Superliga está anunciada para iniciar el próximo 14 de abril.