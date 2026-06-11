Marina Weekend 2026 convertirá a Samaná en el epicentro del turismo náutico del Caribe

Bartolo García

Samaná, República Dominicana. Con el propósito de fortalecer el posicionamiento de Samaná como uno de los principales destinos náuticos de la región, Marina Puerto Bahía anunció la celebración de la primera edición de Marina Weekend 2026, un evento que reunirá actividades deportivas, recreativas y sociales vinculadas al mar del 25 al 28 de junio en la Bahía de Samaná.

La iniciativa congregará a pescadores deportivos, veleristas, propietarios de embarcaciones, navegantes y visitantes nacionales e internacionales, quienes podrán disfrutar de una programación diseñada para promover el turismo náutico y destacar las condiciones naturales que ofrece la costa nordeste de la República Dominicana.

Como parte de su agenda deportiva, el evento incluirá el tradicional Puerto Bahía Open, torneo de pesca deportiva que se celebra desde 2010 y que se ha consolidado como una de las competencias más importantes de la marina. Además, se realizará la primera edición de la Bannister’s Cup, una regata de vela crucero avalada por la Asociación Dominicana de Veleros de Crucero (ADVELCO).

Los organizadores explicaron que esta nueva competencia forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la presencia de República Dominicana dentro del circuito de vela del Caribe y posicionar a Samaná como un destino de referencia para eventos náuticos de alcance internacional.

Más allá de las competencias deportivas, Marina Weekend 2026 ofrecerá espacios para la navegación recreativa mediante un Cruising Rendezvous, además de experiencias gastronómicas, actividades de entretenimiento y encuentros sociales dirigidos a participantes e invitados.

Uno de los principales atractivos del programa será la presentación de la agrupación española A Dos Velas, que ofrecerá un concierto frente al mar el sábado 27 de junio. Los asistentes también podrán disfrutar de experiencias de coctelería premium patrocinadas por Ron Brugal, complementando una propuesta que fusiona deporte, turismo y estilo de vida.

Con el respaldo del Ministerio de Turismo y diversas empresas nacionales e internacionales, Marina Weekend 2026 busca consolidar a Samaná como un referente del turismo náutico en el Caribe, impulsando la llegada de visitantes, fortaleciendo la economía local y diversificando la oferta turística de la República Dominicana.