Marina Frías finaliza un gran año y se prepara para nuevos desafíos en 2026

Santo Domingo, RD. La destacada creadora, productora y artista Marina Frías cierra el 2025 consolidando uno de los años más importantes de su sólida trayectoria artística, que supera ya las tres décadas de presencia ininterrumpida en los medios masivos de comunicación y las artes escénicas.

Durante el 2025, Marina Frías fue reconocida a nivel internacional por su talento y compromiso cultural. Resultó nominada a los Premios A Voz en Colombia, nominada y ganadora de una presea en los Premios Voces Latinas en Venezuela, y también nominada en los Premios Voces del Mundo en Ecuador, fortaleciendo así su posicionamiento en el ámbito artístico latinoamericano.

En la República Dominicana, continúa siendo la voz oficial femenina de RTVD, reafirmando su relevancia en los medios públicos del país.

Ese mismo año, fue reconocida por el Ministerio de Cultura en la ciudad de Nueva York por su permanente colaboración en beneficio del teatro hispano y por sus altos méritos en la dramaturgia dominicana.

En este contexto, sus obras “Hartas” y “Ventanas Cerradas” fueron premiadas, recibiendo elogios por su profundidad temática y calidad artística.

En el ámbito escénico, dos de sus producciones presentadas en Lungomare, “Las Ninfómanas” y “La Lupe”, esta última repuesta a petición del público, se destacaron por la excelencia de sus puestas en escena y su cuidada dirección artística.

Marina Frías también brilló como intérprete durante los homenajes a la inolvidable Sonia Silvestre, demostrando una vez más su versatilidad artística tanto como cantante como actriz.

A inicios del año participó además en la obra “Qué buena amiga es mi suegra”, dirigida por Jennie Guzmán y con un papel en la película “Súper poblados” de Miguel Vásquez, sumando dos éxitos a su prolífica carrera.

De cara al 2026, Marina Frías se reinventa y amplía su agenda creativa con importantes proyectos, entre ellos destaca un gran homenaje a uno de los cantautores más prolíficos del mundo, Juan Gabriel, que contará con la participación de destacados exponentes de la música y mariachis invitados.

Asimismo, presentará dos nuevas obras: “La Cresta”, basada en la competencia dentro del mundo de los productores y guionistas de televisión, y “Copas y Amargues”, un emotivo encuentro con las canciones de desamor más emblemáticas de todos los tiempos.

El trabajo de Marina Frías se distingue por la pasión, la excelencia artística y un profundo compromiso con la cultura dominicana, consolidándose como una figura imprescindible del arte contemporáneo y una creadora en constante evolución.