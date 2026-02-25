Mariasela Álvarez coronada como Reina Momo del Carnaval de Punta Cana 2026

Punta Cana, La Altagracia. – El Boulevard 1ro. de Noviembre volvió a convertirse en el epicentro del arte, la tradición y la identidad dominicana con la celebración del Carnaval de Punta Cana 2026, iniciativa de Grupo Puntacana a través de su Fundación Puntacana que, desde 2008, promueve la preservación y proyección de las expresiones folclóricas nacionales en la región Este del país.

El evento inició con uno de los momentos más emblemáticos del desfile, la coronación de la Reina Momo 2026, honor que este año fue otorgado a la reconocida comunicadora Mariasela Álvarez, convirtiéndose en la segunda mujer en recibir esta distinción en la historia del evento.

Álvarez, primera dominicana en ganar el certamen Miss World 1982, ha construido una sólida trayectoria de más de cuatro décadas en la comunicación, caracterizada por su liderazgo, pensamiento crítico y compromiso con causas sociales. Su programa “Esta Noche Mariasela” se consolidó como uno de los espacios de mayor credibilidad de la televisión dominicana, siendo reconocido con múltiples Premios Soberano.

La coronación estuvo a cargo de Paola Rainieri, Chief Marketing Officer del Grupo Puntacana, y marcó el inicio oficial del desfile. Posteriormente, la Reina Momo recorrió el boulevard en un vehículo de colección acompañada por el fundador del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, en medio del entusiasmo del público.

Más de 60 comparsas y alrededor de 1,500 carnavaleros participaron en esta edición, representando distintas provincias del país como La Vega, Santiago, Puerto Plata, Bonao, San Cristóbal, San Juan, Barahona y el Distrito Nacional, entre otras, así como delegaciones internacionales invitadas desde Miami, Haití, Perú, Bahama y Aruba. El desfile ofreció un espectáculo de creatividad, tradición y diversidad cultural que integró personajes tradicionales, fantasía y expresiones contemporáneas.

Los asistentes disfrutaron del evento desde 17 tarimas y 20 gradas gratuitas, en un ambiente familiar, organizado y seguro, complementado con una amplia oferta gastronómica y espacios diseñados para el disfrute de grandes y pequeños.

Las Musas de Punta Cana rinden homenaje al Manglar

Como cada año, Las Musas de Punta Cana marcaron uno de los momentos más esperados del desfile. En esta edición presentaron “Las Musas del Manglar”, una propuesta artística que exaltó la biodiversidad y el valor ecológico de este ecosistema clave para la protección costera. A través de vestuarios confeccionados por las propias integrantes, en tonalidades verdes y azules, la comparsa integró arte, comunidad y conciencia ambiental en una puesta en escena que reafirma el sello distintivo del carnaval.