Mariasela Álvarez anuncia el cierre de su histórico espacio nocturno tras 35 años de trayectoria televisiva

La comunicadora se despide de la pantalla el próximo 26 de febrero con el final de su programa transmitido por Color Visión

Bartolo García

La reconocida presentadora dominicana Mariasela Álvarez anunció que su programa Esta Noche Mariasela saldrá definitivamente del aire el próximo 26 de febrero, poniendo fin a casi 14 años de transmisiones nocturnas.

La comunicadora hizo el anuncio durante una emisión del propio espacio, que se transmite por Color Visión, explicando que se trata de una decisión profundamente personal y muy reflexionada.

Álvarez expresó que no fue una determinación fácil, que le dio muchas vueltas y que incluso la consultó “con la almohada”, antes de entender que había llegado el momento de cerrar este importante ciclo de su vida profesional.

Con serenidad y emoción, recordó que todo lo que comienza un día debe terminar, y que el cierre del programa marca una etapa de transformación tanto para ella como para su público fiel.

La despedida coincide con la conmemoración de sus 35 años de carrera en los medios de comunicación, una trayectoria que inició en febrero de 1991 cuando, siendo arquitecta de formación, decidió dar sus primeros pasos en la televisión.

Mariasela relató que aquel inicio representó un punto de quiebre en su vida, un antes y un después que la llevó a descubrir una vocación que terminaría marcando a varias generaciones de televidentes.

A lo largo de los años, la televisión le permitió entrevistar a grandes personalidades, contar historias inspiradoras y mostrar los valores humanos que caracterizan a la sociedad dominicana.

Destacó que su programa siempre buscó promover el pensamiento crítico, el debate plural, el arte y la cultura como herramientas de crecimiento colectivo.

Durante su mensaje, la comunicadora subrayó que no se trataba de una noche cualquiera, sino del inicio de una despedida consciente y agradecida por todo lo vivido frente a las cámaras.

En sus redes sociales también compartió palabras de gratitud, recordando los momentos memorables, las entrevistas profundas y la cercanía construida con el público a lo largo de casi tres lustros.

Resaltó el privilegio de haber entrado cada noche a los hogares dominicanos y sentirse parte de muchas familias que hicieron del programa una costumbre cotidiana.

Álvarez aseguró que esta decisión, aunque difícil, ha sido tomada con la convicción de que cerrar ciclos también permite abrir nuevas oportunidades y caminos personales.

La comunicadora no adelantó cuáles serán sus próximos proyectos, pero dejó claro que se marcha con satisfacción y orgullo por el trabajo realizado.

Con la salida de “Esta Noche Mariasela”, la televisión dominicana despide uno de sus espacios más emblemáticos, y el público reconoce el legado de una figura que marcó la comunicación nacional con profesionalismo, sensibilidad y compromiso social.