Marcos Córdoba y María Fernanda Fernández dominan segunda parada del Tour Nacional Juvenil 2025-26

Bartolo García

Punta Cana.– Los golfistas Marcos Córdoba y María Fernanda Fernández se alzaron con la victoria en la segunda parada del Tour Nacional Juvenil 2025-26, celebrada en el exclusivo Punta Blanca Golf & Beach Club, bajo la organización de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y el Comité del Tour Juvenil.

Durante dos días de competencia, los jóvenes talentos demostraron su habilidad en el formato Stroke Play, que exige precisión, consistencia y concentración en cada golpe. Córdoba se impuso en la rama masculina con un score acumulado de -5, mientras que Fernández dominó la rama femenina con +3.

La parada reunió a 51 atletas provenientes de diversas provincias del país, incluyendo Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Jarabacoa, La Romana, Juan Dolio y Punta Cana, quienes participaron en categorías que abarcaron desde U6 hasta U18, tanto en la rama masculina como femenina.

De izquierda a derecha Pedro Peña, director del Tour Nacional Juvenil de Fedogolf, premia a Marcos Córdoba campeón categoría U118.

Los jugadores de las categorías mayores (U13, U15 y U18) disputaron dos rondas de 18 hoyos, una por cada día de competencia, mientras que los más pequeños tuvieron jornadas adaptadas a su edad: los de U6 jugaron 5 hoyos, y los de U8 y U10 compitieron en una ronda de 9 hoyos.

En la categoría U18 masculina, Marcos Córdoba se coronó campeón con scores de 70 y 69, seguido por Gamal Dumit (70, 71) y George Morales (72, 71), quienes completaron el podio. En la U15, el primer lugar fue para Alejandro Balbuena con 77 y 75, mientras que Agustín Pérez (80, 74) y Eduardo Ramírez (79, 78) ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

El joven Vincenzo Mallol se llevó el título en la U13 masculina con scores de 92 y 83, superando a Diego Columna (93, 85) y James Doucet (88, 93), quienes mostraron un excelente nivel competitivo.

En las categorías menores, conocidas como los Pipiolos, Rodion Komnatnyi lideró la U9 con +3, seguido por Sebastián Cohen (+9) y Eric Maradiaga (+16). En la U8, el triunfo fue para Gustavo Rojas con +1, mientras Daniel Navas (+11) y Eduardo Azpurua (+17) ocuparon los siguientes lugares. Finalmente, Felipe Pichardo se impuso en la U6 masculina con +11.

En la rama femenina, María Fernanda Fernández dominó la U18 con una brillante actuación, registrando scores de 68 y 79, seguida por Shanel Rodríguez (75, 77) y Mar Caimari (82, 81). En la U15, la campeona fue Sara Sabillón (82, 83), mientras que Gabriela Zapete obtuvo el segundo puesto.

En las categorías infantiles, Eva Rozenko conquistó el primer lugar en la U9 con +15, seguida de Uliana Skrypai con +17. En la U8 femenina, María Carolina Cohen se destacó con +14, y en la U6, Olivia Rojas se impuso con +16.

El director ejecutivo del Tour Juvenil por Fedogolf, Pedro Peña, agradeció al señor Thomas Mercedes, representante de Punta Blanca Golf & Beach Club, por la excelente organización del evento y la disposición de sus instalaciones. También reconoció la colaboración de Antonio Ramis y Angelina Taveras, así como el respaldo de los patrocinadores.

Entre las marcas y entidades que apoyaron el torneo figuran Hoyo 20, Banreservas, Mastercard, IQtek, Mitre, Clínica Dr. Abel González, Casa de Campo Resort & Villas, Mapfre, HIT, Equifax, Tpack, ARS Abel González y otros aliados que continúan respaldando el desarrollo del golf juvenil dominicano.

La tercera parada del Tour Nacional Juvenil se celebrará en Puerto Plata, en el Playa Dorada Golf Club, los días 1 y 2 de noviembre, donde los jóvenes golfistas buscarán continuar acumulando puntos en la clasificación nacional rumbo a la gran final del circuito 2025-26.

