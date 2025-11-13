Maratón Monumental posiciona a Santiago como capital deportiva del Caribe este 30 de noviembre

Bartolo García

Santiago, RD.– La ciudad de Santiago de los Caballeros se prepara para recibir, el próximo domingo 30 de noviembre, la novena edición de la Maratón Monumental Primer Santiago de América, un evento que continúa consolidándose como uno de los más importantes de la región y que este año contará con la participación de 3,000 atletas élites y aficionados.

La competencia se desarrollará en las modalidades 42K, 21K y 10K, permitiendo que tanto corredores profesionales como aficionados vivan la experiencia de una ruta desafiante, visualmente atractiva y cargada del espíritu deportivo que caracteriza a la ciudad corazón.

La Maratón Monumental se ha convertido en un referente del atletismo dominicano y caribeño, atrayendo a corredores de 22 nacionalidades, entre ellos atletas de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Cuba, España, Francia, Holanda, Italia, Japón, Kenia, Nepal, Venezuela, Estados Unidos y otros países con tradición maratonista.

El recorrido, certificado Internacionalmente por la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS), fue renovado recientemente para ofrecer mayor dinamismo, seguridad y fluidez a los participantes, manteniendo los estándares internacionales exigidos en las grandes competencias.

Asimismo, la Maratón Monumental es un evento clasificatorio para el Campeonato Mundial Abbott World Marathon Majors Wanda Age Group, lo que reafirma su prestigio dentro del circuito global y fortalece su posicionamiento como una de las carreras más competitivas del Caribe.

Durante la conferencia de medios, el presidente del Comité Organizador, Luis A. Núñez R., invitó a toda la ciudadanía a integrarse a la fiesta deportiva. Exhortó a los santiagueros a salir a las calles, animar a los corredores y respetar las rutas alternas de tránsito, destacando que la seguridad de los atletas es la máxima prioridad.

Núñez resaltó que la maratón “promueve la actividad física, la salud, el bienestar y la unión comunitaria”, elementos que cada año fortalecen el sentido de identidad y orgullo de la ciudad.

El director técnico del evento, Emilio Martínez, ofreció los detalles de la logística, explicando que los cierres viales iniciarán en la madrugada y se extenderán hasta el mediodía del domingo. También destacó que los premios en metálico superan los 100 mil dólares, convirtiéndola en una de las carreras con mayor incentivo económico en el país.

Martínez añadió que las inscripciones se agotaron desde septiembre, reflejando el creciente interés de corredores nacionales e internacionales en participar en esta competencia de prestigio.

Durante el encuentro, el corredor José Ramón Gratero compartió su experiencia personal, acompañado del atleta aficionado Alfredo Hiraldo Estrella, quienes motivaron a la ciudadanía a vivir la maratón como un evento transformador.

Como parte de la presentación oficial, se proyectó el video de la campaña “La ruta que nos une”, reafirmando el espíritu de integración y hermandad que caracteriza esta carrera.

El evento cuenta con el respaldo de La Monumental de Seguros, ARS Monumental, CDN Deportes, PANAM, Farmacias GBC, Centro de Convenciones UTESA, Grupo Bocel/AVIVA, Parval, HOMS, CECOMSA, Zona Franca Santiago, Blandino, Densitox, Ontogel, Laboratorios Amadita, La Fabril, Malta India, Generade, Sport Line y Colchones Yaque, entre otros patrocinadores que año tras año apuestan al crecimiento del deporte.

Más allá de la competencia, la Maratón Monumental se ha convertido en una marca ciudad, impulsando el turismo deportivo y posicionando a Santiago como un destino vibrante, cultural y acogedor. Miles de corredores y visitantes se reúnen para celebrar la pasión por el deporte, la salud y el estilo de vida activo.

Con esta novena edición, Santiago reafirma su compromiso con el fomento del atletismo y demuestra, una vez más, que la ciudad corazón late con fuerza cada noviembre para recibir a los corredores que llegan desde todo el mundo a vivir “la ruta que nos une”.

