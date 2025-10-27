Mar de Palabras realizará conversatorio con escritores Irene Vallejo y José Mármol

SANTO DOMINGO, República Dominicana. Mar de Palabras, de la Fundación René del Risco Bermúdez, reunirá a los escritores Irene Vallejo y José Mármol en el conversatorio “El poder de la palabra contra la palabra del poder”, en el que reflexionarán sobre la vigencia de la palabra como herramienta de libertad, pensamiento y resistencia frente al poder.



La escritora Minerva del Risco, presidenta de la Fundación y directora general de Mar de Palabras, anunció que el diálogo entre los autores de El infinito en un junco y de Yo, la isla dividida será el miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 6:00 de la tarde en el Auditorio del Banco Central de la República Dominicana.



“En un mundo donde el discurso del poder intenta imponer narrativas únicas, la literatura, la filosofía y la poesía se convierten en espacios de defensa de la dignidad humana, expresó Del Risco.



Este encuentro con lectores forma parte de las actividades que se realizan en el marco de la visita al país de la escritora Irene Vallejo, con motivo de la entrega del Doctorado Honoris Causa por la Universidad APEC (UNAPEC).



Los interesados en asistir pueden inscribirse gratis en la web de Mar de Palabras (https://mardepalabras.com/evento-irene-vallejo/). El evento es organizado por Mar de Palabras en colaboración con UNAPEC y con el apoyo del Centro León. Tras el conversatorio, Irene Vallejo firmará ejemplares de sus libros, disponibles a la venta en el vestíbulo del auditorio.