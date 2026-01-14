Mantenimiento preventivo en subestaciones refuerza la estabilidad eléctrica en el Norte del país

Bartolo García

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE Dominicana) anunció la ejecución de un esquema programado de mantenimiento preventivo en varias subestaciones de su zona de concesión, como parte de su plan continuo para fortalecer la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico en la región Norte.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Distribución y la Gerencia de Subestaciones, y responde a una planificación técnica orientada a garantizar mayor estabilidad operativa y reducción de riesgos en la red de distribución.

Los trabajos están pautados para desarrollarse entre el miércoles 14 y el jueves 15 de enero, conforme a los protocolos establecidos para la revisión, ajuste y adecuación de equipos eléctricos de alta importancia estratégica.

Según explicó la empresa, las labores abarcan subestaciones que suplen energía a distintos municipios de las provincias Hermanas Mirabal, Santiago y Monseñor Nouel, impactando tanto zonas urbanas como rurales.

Para el miércoles 14 de enero, el esquema de mantenimiento incluye subestaciones que alimentan áreas del municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, así como sectores del municipio de Villa González, en Santiago, y zonas de La Vega.

Estos circuitos suministran energía a comunidades residenciales y a espacios con importante actividad comercial y productiva, por lo que los trabajos se realizan de manera planificada para reducir las afectaciones.

El jueves 15 de enero, las brigadas técnicas especializadas de EDENORTE continuarán el mantenimiento general en la subestación Maimón, ubicada en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.

En esta jornada se intervendrán los circuitos MAIM401, MAIM402, MAIM403 y MAIM404, los cuales suplen energía al centro urbano de Bonao y a sectores aledaños, incluyendo urbanizaciones y comunidades situadas a lo largo de la carretera Hato Viejo.

Las labores en la subestación Maimón están programadas para ejecutarse en el horario de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, período durante el cual se realizarán trabajos de revisión y optimización de los equipos.

EDENORTE explicó que estas acciones permiten detectar de manera oportuna posibles fallas, prolongar la vida útil de las infraestructuras eléctricas y asegurar una operación más eficiente del sistema.

La empresa destacó que el mantenimiento preventivo es una herramienta clave para mejorar los indicadores de calidad del servicio y reducir interrupciones imprevistas en el suministro eléctrico.

Asimismo, resaltó que estos trabajos forman parte de una estrategia permanente de fortalecimiento del sistema de distribución en toda la región Norte del país.

EDENORTE reiteró su compromiso con una planificación responsable y con la mejora continua del servicio eléctrico, priorizando la seguridad de las instalaciones y del personal técnico.

Finalmente, la distribuidora agradeció la comprensión de los usuarios durante la ejecución de estas labores, asegurando que las mismas son fundamentales para garantizar un suministro de energía más estable, seguro y confiable para la población.