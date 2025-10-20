Manolo Infante impulsa la unidad de la Fuerza del Pueblo en Italia durante encuentro con dirigentes en Ancona

ANCONA, ITALIA.– En el marco de un amplio recorrido por la península itálica, Manolo Infante, presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) en la región de Abruzzo y aspirante a presidir la Seccional de Milán, encabezó un encuentro estratégico con la dirigencia del partido en la región de Le Marche, celebrado en la ciudad de Ancona, con el propósito de fortalecer la unidad interna y consolidar la organización política entre la comunidad dominicana residente en Europa.

La reunión fue organizada por las dirigentes Marisol de la Rosa, presidenta regional, y Yahaira Miguelina Espinal, presidenta provincial de Ancona, quienes destacaron la importancia del evento para reafirmar la cohesión y el liderazgo de la Fuerza del Pueblo en el territorio italiano.

Durante su intervención, Manolo Infante expresó que su principal objetivo es unificar a la militancia y fortalecer la estructura partidaria, con miras a garantizar un trabajo conjunto que permita expandir el mensaje del Dr. Leonel Fernández, líder y presidente de la organización.

“El momento histórico que vive nuestra patria exige madurez, compromiso y unidad. Debemos fortalecer la institucionalidad interna del partido y asegurar que cada dirigente se sienta parte del proceso, con voz, respeto y participación”, manifestó Infante ante un público entusiasta.

El aspirante a la Seccional de Milán subrayó que el trabajo político en la diáspora es clave para el futuro electoral del partido. “Desde Italia y toda Europa, debemos demostrar que la Fuerza del Pueblo es un proyecto sólido, que representa los valores de progreso, justicia y desarrollo social que caracterizan la visión de Leonel Fernández”, afirmó.

Infante también enfatizó que su candidatura no se basa en intereses personales, sino en la construcción colectiva de un liderazgo moderno y democrático. “Mi compromiso es con la base del partido, con los hombres y mujeres que día a día mantienen viva la llama de la esperanza por un mejor país”, declaró.

Durante el encuentro, se destacó la necesidad de impulsar una agenda política organizada, que permita la expansión del partido en toda la península y fortalezca los vínculos con las comunidades dominicanas residentes en Europa, quienes representan un importante segmento del electorado nacional.

La comitiva que acompaña a Manolo Infante en su recorrido estuvo integrada por Luis Sánchez, encargado de Asuntos Electorales para Europa; Ramón Augusto Ogando, miembro de la Dirección Central; el ingeniero Aneuris Matos, secretario de Organización para Italia; Altagracia Rodríguez de Sánchez, presidenta provincial de Varese; y Alexis Calderón, presidente de Dirección Media y asistente especial del dirigente.

El evento incluyó reconocimientos a los dirigentes y militantes de base en Ancona, entre ellos Yurkin Antonio Volquez Díaz, coordinador electoral; Josmar Herrera, encargada de cultura; Annabelle Quiterio Stephan; Angélica García Lugo, secretaria de organización provincial; y Luis Amauris Matos, uno de los fundadores de la Fuerza del Pueblo en esa localidad.

Durante su discurso de cierre, Infante llamó a la dirigencia a mantener el entusiasmo y la disciplina. “La Fuerza del Pueblo tiene un compromiso con la historia. No basta con estar organizados; debemos ser el reflejo de una nueva política, con ética, transparencia y trabajo colectivo”, afirmó.

Asimismo, destacó que el liderazgo del Dr. Leonel Fernández representa una garantía de estabilidad, crecimiento económico y fortalecimiento institucional para la República Dominicana. “Con Leonel al frente, volverá la eficiencia administrativa, el respeto a la ley y la visión de Estado que el país necesita”, sostuvo.

La actividad concluyó con un mensaje de integración, donde los participantes reafirmaron su compromiso de seguir trabajando unidos por el triunfo electoral de la Fuerza del Pueblo y el regreso de Leonel Fernández a la presidencia.

“Estamos construyendo una organización fuerte, con presencia real en cada comunidad, en cada provincia y en cada rincón del mundo donde haya un dominicano”, concluyó Manolo Infante, destacando que la unidad, el respeto y el trabajo continuo serán las claves del éxito del partido en el exterior.

