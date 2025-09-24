Maffio lanza III Álbum titulado R.D.L.D. declarando a la música como “corona que une los pueblos en AL”

Por Rose Mary Santana

Miami, Florida. – Considerado como un “genio de la producción musical latinoamericana el productor y artista dominicano ganador de 3 Latin GRAMMY® y nominado a los GRAMMY®, Maffio, lanza su tercer álbum titulado R.D.L.D. (Rey de la Discoteca) el que más que un disco, es “una declaración musical” que lo posiciona como embajador de una nueva era donde los ritmos latinos y caribeños se funden con la energía de la electrónica global.

Reconocido por crear éxitos globales durante más de 20 años, Maffio, nacido en Las Cañitas, “vuelve a reinventarse”, conectando sus raíces con un sonido que confirma que la música latina tiene un lugar propio en la pista electrónica mundial.

‘R.D.L.D.’ es más que un título, es una declaración, es mi manera de rendir homenaje al género que me enseñó que la música no tiene fronteras: que es unión, que es sangre roja corriendo dentro de cada ser humano.

Este álbum es mi aporte, mi voz, mi esencia afrolatina y tropical sumándose a ese reino infinito que ya existe, afirma este prestigioso artista y productor cuyo trabajo es mundialmente conocido y valorado.

Con dos décadas de éxitos, exploración y colaboraciones con íconos internacionales, este proyecto marca el viaje más importante de su carrera. Lo llevó a Londres, París y Ámsterdam, cunas de la electrónica, y también a un proceso de autodescubrimiento, encontrando una versión más madura, introspectiva y profundamente latina de sí mismo.

En el corazón del álbum está “Incondicional (Les Trois Monde)”, el focus track que resume la visión artística de Maffio: una música sin banderas, hecha para un mundo sin fronteras.

La canción, junto al puertorriqueño Lenny Tavárez, el productor marroquí Benny Adam y la artista brasileña Nonô, fue grabada en París y representa un cruce de idiomas, géneros y culturas. El videoclip, filmado entre Londres y Miami bajo la dirección de Lennyn Salinas, refleja visualmente la mezcla de culturas y sonidos que define R.D.L.D.

El álbum incluye 12 temas trabajados con referentes de la electrónica y la música latina.

Se destacan colaboraciones con Nonô, ØMG, Baby Kush, KRZ, Fux Beat y Steve Manovski, además de una constelación de invitados que refuerzan su carácter internacional: Wisin, Anitta, Shaggy, Guaynaa, Afro Bros, Diztortion, Benny Adam, entre otros.

A este reino creativo se suman compositores y productores que aportan matices únicos: entre ellos DJ Tabea, Andrea Rocha, Diana Landa, Isadora Sofía Figueroa, Omar K11, JBMadeIt, Julio Masidi, A2h y Jeremy Louw, consolidando un proyecto diverso y multifacético.

Track del Albúm

“Miami Club” (Intro) – Maffio ft. DJ Tabea, “London” – Maffio, Manovski, Nonô, “Fiesta En La Ciudad” intepretado por Maffio, Nonô, Fux Beat ft. KRZ & Diana Landa, también “Watermelon” – Maffio, KRZ, ISADORA, “Guasabi” – Maffio, Diztortion, Omar K11 ft. ØMG, “Que Siga” (Merenhouse) – Maffio, KRZ y “Peligrosa” – Wisin, Anitta, Shaggy, Maffio entre otras.

R.D.L.D. no solo celebra la pista de baile: celebra la conexión humana a través del ritmo. Es un manifiesto musical que reivindica el poder de la música latina y caribeña en la escena electrónica global.

Desde su ADN afrolatino hasta su curiosidad artística sin fronteras, Maffio se consolida como una figura clave en la unión de una nueva era donde los géneros se desdibujan, las culturas se entrelazan, y el beat se convierte en el idioma universal que nos une. Este álbum no responde a tendencias: las trasciende con autenticidad, visión y propósito.

Sobre Maffio

Maffio es un reconocido productor, DJ y artista dominicano, destacado por su versatilidad en la música latina. Ha trabajado con figuras de renombre como Thalia, Pitbull, Akon, Nacho, Gente de Zona, Nicky Jam, Paulina Rubio, Farruko y muchos más.

Su sencillo “Cristina” junto a Nacho, Justin Quiles y Shelow Shaq ha alcanzado más de 134 millones de vistas en YouTube y 170 millones de streams, obteniendo múltiples certificaciones de Platino a nivel internacional.

Además, Maffio ha logrado el #1 en radio en los Estados Unidos con “Me Siento Bien” y ha ocupado el Top 10 en Billboard como productor de “Pam” de Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa. Con su sello discográfico, Alktraks Music, sigue siendo pionero en la fusión de ritmos y en colaboraciones clave para la música latina.

