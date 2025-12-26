Luto en Navarrete por el fallecimiento de doña Paula de León, madre de dirigente político

Bartolo García

Navarrete, Santiago.– La comunidad de Navarrete recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de la señora Paula de León, conocida cariñosamente como Maricela, madre de Melquiades Cabrera de León, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio y encargado de Aduanas en la zona norte del país.

Doña Paula falleció en los Estados Unidos, donde se encontraba al momento de su deceso, dejando un sentimiento de tristeza entre familiares, allegados y sectores políticos y comunitarios que valoraban su calidad humana.

Maricela fue reconocida como una mujer de firmes valores familiares, carácter afable y trato respetuoso, cualidades que la convirtieron en una persona querida por quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y compartir con ella.

Su vida estuvo marcada por la entrega a su familia y por una conducta ejemplar, basada en el respeto, la solidaridad y el amor al prójimo, principios que sembró en su entorno más cercano.

La noticia de su fallecimiento generó numerosas expresiones de condolencias en Navarrete y en toda la región norte, tanto de dirigentes políticos como de líderes comunitarios y ciudadanos.

Le sobreviven sus hijos Melquiades, Lizandra y Augusto Cabrera de León, quienes han recibido múltiples muestras de solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor.

Amigos y conocidos de la familia han resaltado el legado moral dejado por doña Paula, recordándola como una madre ejemplar y una mujer de principios sólidos.

Los restos de la señora Paula de León serán trasladados a la República Dominicana en los próximos días, donde recibirá cristiana sepultura, conforme a las tradiciones familiares.

La familia informó que los detalles sobre la fecha y el lugar de las honras fúnebres serán dados a conocer oportunamente.

Desde distintos sectores se elevan oraciones por el descanso eterno de su alma y se expresa acompañamiento a sus familiares, deseándoles fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida.