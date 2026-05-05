Luisa Féliz diseña ruta gastronómica exclusiva para el reconocido youtuber mexicano Calixto Serna

SANTO DOMINGO – La destacada comunicadora y pionera del nicho gastronómico en República Dominicana, Luisa Féliz, fue la responsable de curar la trayectoria por el país de la reciente producción fílmica de Calixto Serna, el influyente creador de contenido culinario de México.

Con 30 años de experiencia en el sector turístico, Féliz diseñó un recorrido estratégico que abarcó desde el casco histórico de Santo Domingo hasta la exuberante costa norte, destacando la riqueza de los ingredientes locales y la maestría de los chefs dominicanos.

La ruta incluyó paradas emblemáticas para resaltar el camarón de Sánchez, la industria del queso en Cabrera, los mariscos de Río San Juan y el auténtico Mofongo Mocano. Asimismo, se promovió a Jamao al Norte como un destino ecoturístico emergente con una cocina local de alto nivel.

“La zona norte me pareció increíble, todos los mariscos que comimos y las playas paradisíacas”, afirmó Serna, quien cuenta con millones de seguidores interesados en la cultura del sabor.

El recorrido fusionó la alta cocina de la afamada Chef Tita con la esencia popular de mercados, comedores y la pesca artesanal. En esta producción especial participaron figuras clave de la gastronomía nacional como los chefs Martin Omar, Manuel Méndez, Chef Sensei, Noemí Guzmán, Oliver Bur y Carlos Estévez, entre otros.

Para Calixto Serna, la experiencia fue más allá del plato: “La comida dominicana sabe a casa, es reconfortante y hecha con amor. Ese sabor, sumado a la calidez de la gente local, hace de cada platillo una experiencia única”.

Uno de los puntos más destacados fue la inmersión en la cultura del barrio a través de los colmados. La música y el ambiente de estos espacios cautivaron al visitante: “Los colmados se quedaron en mi corazón”, confesó el youtuber.

Entre los sabores que más impactaron el paladar del experto destacaron tres pilares: “El pescado frito es una locura. El camarón de Sánchez y el chicharrón de cualquier lugar”, expresó entusiasmado.

Esta colaboración realizada por Luisa Féliz no solo resalta la oferta culinaria dominicana, sino que contribuye directamente al desarrollo del turismo gastronómico y a la proyección internacional de la isla. El contenido será transmitido en varios capítulos a través del canal de YouTube de Calixto Serna, con piezas especiales para Instagram y TikTok.