Luis McDougal deja en alto el talento dominicano en festival internacional de jazz en Texas

Bartolo García

El músico y compositor Luis McDougal tuvo una destacada participación en la segunda edición del Festival Internacional de Jazz de McAllen (MIJA), celebrado en Texas, Estados Unidos. El evento reunió a reconocidos artistas de diferentes países, consolidándose como una de las principales plataformas para la difusión del jazz contemporáneo y el intercambio cultural entre músicos de distintas latitudes.

Acompañado de su trío, McDougal presentó ocho composiciones originales, caracterizadas por su riqueza armónica, creatividad e innovación. Su propuesta artística recibió una positiva acogida por parte del público, que valoró la calidad interpretativa y el estilo distintivo del músico, consolidando su presencia en el panorama internacional del género.

La participación del artista estuvo respaldada por el Institute for Music Evolution (IME), organización que él mismo preside y cuya misión es promover el desarrollo de actividades culturales y musicales, además de crear oportunidades para conectar a artistas emergentes con comunidades interesadas en experiencias artísticas de alto nivel.

El éxito alcanzado por Luis McDougal en este importante escenario reafirma su compromiso con la excelencia musical y fortalece los vínculos culturales entre República Dominicana, Estados Unidos y los demás países representados en el festival. Su desempeño también consolida su proyección como uno de los exponentes del jazz contemporáneo con mayor presencia internacional.

Durante el festival, los asistentes disfrutaron de una programación que incluyó presentaciones de agrupaciones nacionales e internacionales, además de talleres, conversatorios y espacios de intercambio entre músicos y público, promoviendo el aprendizaje y el enriquecimiento artístico dentro del género.

Con esta actuación, Luis McDougal continúa posicionando el talento dominicano en escenarios internacionales, llevando una propuesta musical innovadora que combina técnica, creatividad y sensibilidad artística, al tiempo que contribuye al fortalecimiento del intercambio cultural a través del jazz.