Luis Luna apuesta al merengue típico con su nuevo sencillo “Por Segunda Vez”

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD. – El destacado cantante dominicano Luis Luna continúa sorprendiendo y evolucionando en la escena musical, esta vez con el lanzamiento de su nuevo merengue típico titulado “Por Segunda Vez”.

La propuesta musical llegó a todas las plataformas digitales el pasado 7 de noviembre de 2025, despertando el interés de los amantes del folclore y del merengue en general.

El lanzamiento se produce tras el éxito rotundo de su espectáculo “Luis Luna: En Otra Galaxia”, presentado en los salones del Gran Teatro del Cibao, donde el artista demostró su dominio escénico y conexión con el público.

“Por Segunda Vez” representa una incursión elegante dentro del género típico, respetando sus raíces, pero aportando una frescura musical que caracteriza al joven intérprete.

La producción destaca por arreglos modernos y una musicalidad vibrante que invita al baile, pero también a vivir las emociones que transmite la letra del tema.

Se trata de una interpretación llena de energía, donde la pasión del merengue típico y la sutileza interpretativa se combinan en una pieza que despierta nostalgia y alegría.

El artista santiaguero demuestra una vez más su versatilidad, ampliando su repertorio con un estilo innovador que abraza la esencia del Caribe.

Luis Luna ha logrado posicionarse como una de las voces emergentes más prometedoras del país, destacándose por su elegancia, disciplina y calidad artística.

Su compromiso con la música se refleja en cada nuevo proyecto, donde busca elevar la cultura dominicana y conquistar nuevos escenarios con propuestas originales.

El cantante ha asegurado que este tema nace desde la pasión y el deseo de llevar el merengue típico a nuevas audiencias, sin perder el respeto por sus grandes exponentes.

La ciudad de Santiago de los Caballeros se mantiene como su principal inspiración, siendo un punto clave en su identidad y en su crecimiento profesional.

Con “Por Segunda Vez”, Luis Luna reafirma que el género típico sigue vigente, conectando generaciones a través de una energía musical inconfundible.

El artista continuará promocionando el sencillo con futuras presentaciones y acciones de difusión que lo acercarán aún más al público que ha seguido su evolución artística.

Su nuevo estreno confirma que el merengue continúa latiendo fuerte y que talento como el de Luis Luna impulsa su permanencia en el corazón del pueblo dominicano.