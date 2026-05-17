Luis José Germán presenta su primer unipersonal con una obra que explora la depresión y la esperanza

Bartolo García

Santo Domingo.– El actor dominicano Luis José Germán asumirá uno de los retos más personales y emotivos de su carrera con la puesta en escena de “Todas las Cosas Maravillosas”, una obra que aborda temas como la depresión, los vínculos familiares y la esperanza desde una mirada profundamente humana.

La producción, basada en el reconocido texto del dramaturgo británico Duncan Macmillan, será presentada el próximo 22 de mayo en Escenario 360 bajo la producción de la Compañía de Teatro Niní Germán.

En formato unipersonal, la obra rompe la cuarta pared y convierte al público en parte esencial de la narrativa, creando una experiencia cercana y emocionalmente intensa para los asistentes.

Conocido por producciones como Toc Toc y Votemos, Luis José Germán explicó que este proyecto representa un desafío distinto, ya que por primera vez asume la soledad absoluta del escenario apoyándose únicamente en la conexión con el espectador y la fuerza del texto.

“El texto lo es todo y sentirlo lo hace posible”, expresó el actor, quien además reveló que la obra despertó recuerdos personales relacionados con la pérdida de su madre y las emociones que marcan la vida familiar.

El intérprete destacó que uno de los aspectos más especiales de la puesta en escena es la interacción directa con el público, permitiendo que cada función se convierta en una experiencia distinta y profundamente humana.

Lejos de enfocarse únicamente en la oscuridad de la depresión, la obra utiliza el humor, la sensibilidad y la empatía para transmitir un mensaje de esperanza, reafirmando el poder del teatro como herramienta para sanar, conectar y transformar emociones.